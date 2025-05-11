إنشاء محطة كهرباء جديدة بمستشفى أبو الريش المنيرة للأطفال (صور)

شكلت جامعة القاهرة، لجانا هندسية متخصصة لتقييم حالة محطة الكهرباء الرئيسية بـمستشفى أبوالريش للأطفال، وذلك بعد تكرار حدوث أعطال جسيمة هددت انتظام التيار الكهربائي وتسببت في تأثير مباشر على الخدمة العلاجية داخل المستشفى.

محطة كهرباء جديدة بمستشفى أبو الريش

وبعد فحص دقيق انتهت اللجان إلى أن المحطة بلغت من التهالك درجة يستحيل معها الإصلاح أو التحديث الجزئي، مما استدعى اتخاذ قرار عاجل بتغييرها بالكامل.

جاء هذا التقييم الفني تحت إشراف الإدارة الهندسية بالمستشفى، برئاسة الدكتور رباح، وبالتعاون مع حي السيدة زينب، المسؤول عن شبكة الكهرباء العامة بالمنطقة.

محطة كهرباء جديدة لمستشفى أبو الريش المنيرة

وتم إعداد المقايسات الفنية والمالية اللازمة، وتوفير التمويل الكامل للمشروع من قِبل لجنة زكاة مستشفى أبو الريش المنيرة، بتكلفة إجمالية بلغت ٦٤ مليون جنيه، ليبدأ التنفيذ الفعلي لمحطة كهرباء جديدة، مصممة وفقًا لأحدث المعايير العالمية وبأعلى درجات الأمان، بما يضمن استقرار التيار الكهربائي واستمرارية الرعاية الصحية دون أي انقطاع.

محطة كهرباء جديدة بمستشفى أبو الريش

وتنبع أهمية هذا المشروع من الطبيعة الحرجة للخدمات التي يقدمها المستشفى، الذي يحتضن مئات الأطفال ممن يعانون من أمراض الدم، وأمراض الكلى ويخضعون لجلسات الغسيل الكلوي، إضافة إلى أقسام الطوارئ، والاستقبال، والغدد، والكبد، والعمليات الجراحية، فضلًا عن وحدات الرعاية المركزة للأطفال، حيث تمثل كل لحظة داخل هذه الأقسام حياة لا تحتمل التأخير أو الخطر.

جاء هذا التحرك الاستراتيجي تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة،وإشراف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الذي أظهر التزامًا بالغًا بقيادة التحرك الهندسي والإداري، وتأكيدًا على أن البنية التحتية جزء لا يتجزأ من جودة الرعاية الطبية،مع التأكيد منه علي استمرارية تقديم الخدمات للأطفال دون انقطاع تجسيدا للمسؤولية التي يحملها بداخله اتجاه المرضى ومستشفيات قصر العيني.

محطة كهرباء جديدة بمستشفى أبو الريش

كما لعب الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات للشؤون المالية، دورًا أساسيًا في إدارة وتنسيق الجوانب المالية للمشروع، وساهم في تذليل العقبات الإدارية والمالية، وضمان تأمين الموارد اللازمة دون أي تعطيل، في تجسيد حقيقي للدور المحوري الذي يقوم به في الحفاظ على جاهزية البنية التحتية للمستشفيات الجامعية.

حيث إن دور مستشفيات جامعة القاهرة (قصر العيني) كبير في خدمة المرضى وخاصة مستشفيات الأطفال أبو الريش التخصصي والمنيرة في دعم أطفال مصر، وتوفير الرعاية الصحية المجانية عالية الجودة.

محطة كهرباء جديدة بمستشفى أبو الريش

وتابع أن تنفيذ هذا المشروع الحيوي عن قرب مدير مستشفى أبو الريش المنيرة، الدكتور شريف الأنوري، الذي حرص على ألا يتأثر سير العمل داخل المستشفى أثناء تنفيذ المشروع، لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية بكامل طاقتها دون انقطاع.

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