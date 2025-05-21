كراسة شروط سكن لكل المصريين، شقق بنظام التمويل العقاري

كراسة شروط سكن لكل المصريين ، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الطرح الأول لشقق سكن لكل المصريين 7 والمخصصة للمواطنين متوسطي الدخل، ويضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، حيث يبدأ التقديم وسداد مقدم جدية الحجز عليها اعتبارًا من اليوم 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.



كراسة شروط سكن لكل المصريين

الإعلان الجديد للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" سوف يتضمن طرح وحدات سكنية في مناطق متنوعة بمختلف أنحاء الجمهورية سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127 مترًا، يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات سكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، ووحدات سكنية( تسليم خلال 36 شهرًا)، مع العلم أن المدة المحددة لاستلام الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الحالي تعد بمثابة مدة استرشادية وليست نهائية، تحدد طبقًا لمدة التنفيذ على أرض الواقع نظرًا للتغييرات الاقتصادية المستمرة.

خريطة بأماكن شقق سكن لكل المصريين



والوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتي يبلغ عددها 396 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (الغردقة)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة دمياط (الزرقا، شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث)، والوحدات السكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 9872 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المدن الجديدة وهي، محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة)، محافظة أسيوط (مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط)، محافظة البحيرة (مدينة رشيد الجديدة)، محافظة الجيزة (مدينة 6 أكتوبر)، محافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، محافظة القاهرة (مدن 15 مايو- بدر- حدائق العاصمة)، محافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، محافظة بني سويف (مدينة بني سويف الجديدة)، محافظة مطروح (مدينة العلمين الجديدة).

وبينت أن الوحدات السكنية ا (تسليم خلال 36 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 5372 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة- البداري)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة المنيا (مغاغة)، محافظة مطروح (مطروح).

الحد الأقصى والأدنى للتمويل العقاري



والطرح الجديد "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين متوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا بمقدم يبدأ من 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا،، كما تبلغ حدود الدخل 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى، والقسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات، ويجب على المواطن سداد مقدم جدية الحجز 100 ألف جنيه مع سداد مصاريف التسجيل بقيمة 500 جنيه (لا ترد ولا تسترد)، ومصاريف إدارية بقيمة 350 جنيها (لا ترد ولا تسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن علـى مستوى كافة المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.



وعلى مستوى شروط للتمويل العقاري يجب توافرها في المستفيد، وهي ألا تقل سن صاحب الطلب عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد السن عن ٥٠ عامًا حتى نهاية تاريخ الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، ويحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة حسب الموافقة الائتمانية.



ويمكن للمواطنين الإطلاع على كراسة الشروط لإعلان "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين متوسطي الدخل، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني من هنا .

المستندات المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 7



والمستندات المطلوبة للحجز هي صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة (الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل))، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها الفرد أو الأسرة (الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)) ذلك إن وجدن بالإضافة إلى أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي - الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي - معاش استثنائي أو خلافه - امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفيـر أو أي أوراق مالية تدر دخلا إضافيا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة (الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) والأولاد القصر) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال فيجب تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري على أن تكون مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

وأردفت: بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فيجب تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، على أن تكون مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

وأضافت: بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، فيجب تقديم مستند الإفادة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة، وهو مستند يصدر من مصلحة الضرائب المصرية، ويثبت أن صاحب الطلب قد قام بتسجيل نفسه في النظام الضريبي للمهنة التي يزاولها، بالإضافة إلى شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، على أن تكون مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهرا.

وفيما يخص الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، فيجب تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات (إن وجد)، وصورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة، وصور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وهى كما يلي (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة - شهادات ميلاد الأبناء القصر (رقم قومي مميكن) - قيد عائلي مميكن لصاحب الطلب (ما عدا: الأعزب، المطلقة، الأرملة))، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

ويجب على جميع المتقدمين، مهما كانت حالتهم الاجتماعية أو الوظيفية، في حالة سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة ضرورة تقديم مستند يفيد سحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.



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