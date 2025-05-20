ارتباك في سوق الدواجن بعد تصريحات نفوق 30% من الطيور.. تذبذب في أسعار الفراخ.. شعبة الثروة الداجنة توضح حالة السوق وتوقعاتها المستقبلية

سجلت أسعار الدواجن خلال شهر مايو تباينات ملحوظة، بين الانخفاضات الملحوظة والارتفاعات الكبيرة في بعض أيام هذا الشهر، إذ خالفت أسعار الفراخ المتوقع خلال شهر رمضان الماضي؛ مسجلة انخفاضات ملحوظة، إلا أن سعر الفراخ عاد إلى الارتفاع بعد إنتهاء عيد الفطر الماضي.

فما هي حالة سوق الدواجن وأسباب التذبذبات السعرية، والتوقعات المستقبلية للأسعار؟

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

توقعات شعبة الثروة الداجنة بشأن أسعار الدواجن

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن من المفترض أن تشهد أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية انخفاضات أو على الأقل تستقر دون ارتفاعات.

استقرار أسعار الأعلاف ووجود مخزون كافي

وأوضح «السيد» لـ «فيتو» أن هناك عوامل كثيرة تساهم في استقرار أسعار الدواجن وحتى انخفاضها خلال الفترة الحالية، التي على رأسها استقرار أسعار الأعلاف ولدينا مخزون كافي لمدة 4 شهور.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة

انخفاض أسعار الدواجن في هذه الفترة طبيعي جدًا

وتابع: أن انخفاض أسعار الدواجن في هذه الفترة طبيعي جدًا، خاصة ونحن في فترة ما قبل عيد الأضحى، وهي فترة تسمى «نقطة ميتة» أي أنه يقل خلالها الإقبال على شراء الدواجن استعدادًا للعيد.

الأمصال واللقاحات متوفرة في السوق المحلي

وفيما يخص الأمصال واللقاحات؛ أشار إلى أن الأمصال واللقاحات متوفرة في السوق المحلي، وجيدة جدًا، لكنها مرتفعة السعر.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

تصريحات نفوق الطيور دعوة صريحة لرفع الأسعار

وعن حالة سوق الدواجن؛ قال «السيد» إن أسعار الدواجن سجلت ارتفاعات بعد التصريحات التي انطلقت بشأن نفوق الطيور بنحو 30%، والتي اعتبرتها دعوة صريحة لرفع الأسعار، وبالفعل ارتفع سعر كيلو الدواجن من 87 إلى 93 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عقب هذه التصريحات، ولكنها عادت للانخفاض.

أسعار الدواجن سجلت ارتفاعًا 28% خلال بداية مايو

وأشار إلى أن اسعار الدواجن سجلت ارتفاعات خلال بداية شهر مايو وعقب إنتهاء عيد الفطر المبارك، ليصل الارتفاع إلى نحو 28% مقارنة بشهر أبريل، إذ ارتفع سعر كيلو الفراخ ليصل إلى 92 جنيهًا في المزرعة مقابل 72 جنيهًا خلال أبريل.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

سعر الدواجن في محلات التجزئة

وتابع: أن أسعار الدواجن ارتفعت في محلات التجزئة ايضًا، لتتراوح بين 102 و105 جنيهات خلال مايو، وذلك مقارنة بسعر 82 جنيهًا للكيلو في أبريل الماضي.

سعر الفراخ اليوم، فيتو

80 جنيهًا السهر العادل لكيلو الدواجن

وعن السعر العادل للدواجن حاليًا في الأسواق، أوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن السعر العادل لكيلو الدواجن في المزرعة حاليًا هو أن يكون 80 جنيهًا، وهي سعر يحقق للمربي هامش ربح مناسب إضافة إلى تكلفة الدواجن.

الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن

حالة من الارتباك بعد تصريحات نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن

يشار إلى أن حالة من الجدل والقلق والارتباك؛ سادت قطاع الثروة الداجنة، عقب التصريحات الإعلامية التي أدلى بها الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، نهاية الأسبوع الماضي بشأن نفوق 30% من الدواجن متأثرة بالوضع الوبائي.

وأشار «الزيني» في تصريحاته السابقة، إلى تأثر نحو 70% من الطيور وانخفاض أوزانهم، وأن سعر كيلو الدواجن في المزرعة الأسبوع الماضي وصل لـ 95 جنيهًا، لكنه سعر غير مجدي للمربين، ولن يعوض خسائرهم.

سعر الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ اليوم

وفي نفس السايق؛ تستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

سعر الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 101.9 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 85 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 120.1 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 86 جنيهًا إلى 147 جنيهًا للمستهلك.

سعر الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 88 إلى 89 جنيهًا.

سعر الفراخ

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهًا.

سعر علف الدواجن

أسعار علف الدواجن في السوق

وعن أسعار علف الدواجن في السوق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 22 ألف جنيه للطن، علف نامي 21% نحو 21500 جنيه للطن، علف ناهي 19% نحو 21 ألف جنيه للطن، علف بادي نامي نحو 20 ألف جنيه للطن.

أسعار علف البياض في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر علف بياض 18% نحو 16900 جنيه للطن، علف بياض 17% نحو 16700 جنيه للطن، علف بياض 16% نحو 16 ألف جنيه، علف بياض 14% نحو 15400 جنيه.

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