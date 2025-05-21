الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يحقق فوزا مثيرا برباعية أمام وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي، حقق كريستال بالاس فوزًا مستحقًّا أمام نظيره وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سيلهريست بارك، ضمن مواجهات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم وولفرهامبتون أولًا في الدقيقة 24 عن طريق إيمانويل أجبادو، ليرد كريستال بالاس بهدفين متتاليين عن طريق إدوارد نيكيتاه في الدقيقتين 27 و33.

وفي الشوط الثاني تمكن كريستال بالاس من توسيع الفرق وأحرز هدفه الثالث عن طريق بن تشيلويل في الدقيقة 50، لتصبح النتيجة 3-1 لصالح أصحاب الأرض.

لم ييأس وولفرهامبتون ونجح في العودة للقاء بتسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 62 عن يورجن ستراند لارسن، وإستمر الضغط الهجومي من قبل وولفرهامبتون بحثا عن هدف التعادل، وتصدر هيندرسون حارس كريستال بالاس لأكثر من فرصة خطرة كادت تسكن شباكه.

وعلى عكس سير اللقاء ومن هجمة مرتدة ينجح إيبيريتشي إيزي في تسجيل الهدف الرابع لكريستال بالاس في الدقيقة 86.

أعلن النمساوي أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق كريستال بالاس تشكيلة فريقه لمواجهة وولفرهامبتون.

تشكيل كريستال بالاس أمام وولفرهامبتون

دين هندرسون - كريس ريتشارد - مكسانس لاكروا - جويل وارد - دانييل مونوز - ويل هيوز - جيفيرسون ليرما - بن تشيلويل - إسماعيلا سار - رومان عيسى - إدوارد نيكيتاه.

تشكيل كريستال بالاس، فيتو

تشكيل وولفرهامبتون أمام كريستال بالاس

في المقابل، يدخل وولفرهامبتون مباراته أمام كريستال بالاس بتشكيل مكون من:

دانييل بينتلي - ناصر دجيجا - إيمانويل أجبادو - توتي جوميز - رودريجو جوميز - جيان بيليجاردي - أندري دا كوستا - ريات أيت نوري - بابلو سارابيا - جونسالو جيديش - يورجن لارسن.

كريستال بالاس

ترتيب كريستال بالاس وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما رفع رصيده 52 نقطة، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون 44 نقطة في المركز الرابع.

ولفرهامبتون

تاريخ مواجهات كريستال بالاس وولفرهامبتون

وسبق أن التقى الفريقان في 10 مواجهات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وحقق كريستال بالاس فوزًا في 7 مباريات منها، فيما انتصر وولفرهامبتون في مباراتين فقط، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

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