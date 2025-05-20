تشكيل كريستال بالاس أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

الدوري الانجليزي، أعلن النمساوي أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق كريستال بالاس تشكيلة فريقه لمواجهة وولفرهامبتون، بعد قليل، ضمن مواجهات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليج”.

تشكيل كريستال بالاس أمام وولفرهامبتون

دين هندرسون - كريس ريتشارد - مكسانس لاكروا - جويل وارد - دانييل مونوز - ويل هيوز - جيفيرسون ليرما - بن تشيلويل - إسماعيلا سار - رومان عيسى - إدوارد نيكيتاه

تشكيل كريستال بالاس، فيتو

موعد مباراة كريستال بالاس وولفرهامبتون

ومن المقرر أن تقام مباراة كريستال بالاس وولفرهامبتون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس وولفرهامبتون

وتنطلق أحداث المباراة عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS”، التي تعد الناقل الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

كريستال بالاس

ترتيب كريستال بالاس وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق كريستال بالاس المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، ويطمح لتحقيق انتصار في هذه المباراة ليعزز موقعه بين مراكز الوسط، بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 44 نقطة فقط.

يسعى وولفرهامبتون جاهدًا لتحسين ترتيبه وتجنب الهبوط، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها أمام فريق برايتون.

ولفرهامبتون

تاريخ مواجهات كريستال بالاس وولفرهامبتون

وسبق أن التقى الفريقان في 10 مواجهات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وحقّق كريستال بالاس فوزًا في 7 مباريات منها، فيما انتصر وولفرهامبتون في مباراتين فقط، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

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