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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي، يلتقي مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش، نظيره بورنموث اليوم الثلاثاء في الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي. 

 

وتشهد مسابقة الدوري الإنجليزي صراعا على المراكز من الثالث إلى الخامس المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعدما ضمن ليفربول وآرسنال التواجد في دوري الأبطال رسميا.

 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث


1- ليفربول 83 نقطة 
2- آرسنال 71 نقطة
3- نيوكاسل يونايتد 66 نقطة
4- تشيلسي 66 نقطة
5- أستون فيلا 66 نقطة
6- مانشستر سيتي 65 نقطة
7- نوتينغهام فورست 65 نقطة
8- برايتون 58 نقطة 
9- برينتفورد 55 نقطة
10- فولهام 54 نقطة
11- بورنموث 53 نقطة
12- كريستال بالاس 49 نقطة
13- إيفرتون 45 نقطة
14- وولفرهامبتون 41 نقطة
15- وست هام يونايتد 40 نقطة
16- مانشستر يونايتد 39 نقطة
17- توتنهام هوتسبير 38 نقطة
18- ليستر سيتي 25 نقطة
19- إبسويتش تاون 22 نقطة
20- ساوثهامتون 12 نقطة

 

ويستضيف ملعب الاتحاد اليوم الثلاثاء، مباراة فريق مانشستر سيتي ونظيره بورنموث ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث 


تنطلق مانشستر سيتي أمام بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث 


تذاع مانشستر سيتي وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD1.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز السادس في الدوري الانجليزي برصيد 65 نقطة، في حين أن بورنموث لديه 53 نقطة في المركز 11.

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