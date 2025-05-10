برايتون يفوز على وولفرهامبتون بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

فاز فريق برايتون خارج ملعبه على وولفرهامبتون بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

برايتون ضد وولفرهامبتون

وأحرز ثنائية برايتون داني ويلبيك من ضربة جزاء في الدقيقة 28، وبارجان جرودا في الدقيقة 85.

برايتون ووولفرهامبتون

ويحتل برايتون المركز التاسع برصيد 55 نقطة، أما وولفرهامبتون فيحتل الترتيب الـ13 برصيد 41 نقطة.

تأكد رحيل أرنولد عن صفوف ليفربول، عقب نهاية الموسم الجاري، بعدما أعلن اللاعب رغبته في خوض تجربة جديدة، وسط تكهنات بقرب انتقاله لصفوف ريال مدريد.

وبحسب شبكة "توك سبورت" الإنجليزية، فإن ليفربول يسعى للتعاقد مع جيريمي فريمبونج، ظهير باير ليفركوزن الألماني.

وأضاف التقرير أن فريمبونج لديه شرط جزائي في عقده، بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني، ويحظى كذلك باهتمام برشلونة.

وتألق فريمبونج بشكل واضح مع ليفركوزن، فخلال هذا الموسم، خاض 47 مباراة في جميع المسابقات، حتى الآن، وسجل 4 أهداف وصنع 12.

أما في الموسم الماضي، فلعب 47 مباراة وأحرز 14 هدفًا وصنع 12، وكان له دور كبير في الفوز بثنائية الدوري والكأس.

وانتقل فريمبونج إلى ليفركوزن، قادمًا من سيلتك الاسكتلندي، في يناير 2021، مقابل 11 مليون يورو.

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