أول رد من الزمالك على شكوى جوميز بشأن مستحقاته المتأخرة

صرح عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بأنه سيتم التواصل مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق لفريق الكرة من أجل تسوية المستحقات الخاصة به والبالغ قدرها 120 ألف دولار له ولجهازه المعاون.

وأضاف عضو مجلس الإدارة: "نادي الزمالك حريص على تسوية الأمر بشكل ودي مع جوزيه جوميز، نظرًا للعلاقات الودية التي تربط بين النادي والمدير الفني، خلال الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، وقيامه من قبل بسداد قيمة الشرط الجزائي المستحق عليه نتيجة فسخ التعاقد من طرفه".

وأكد عمرو أدهم أن مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الذي حل فيه مشاكل كثيرة بمبالغ كبيرة، لن يتأخر في إنهاء ملف جوميز بشكل ودي ودون تأثير على النادي في الفترة الحالية.

وتقدم البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي الأبيض.

البرتغالي جوزيه جوميز

وتضمنت الشكوى مطالبة جوميز بالحصول على رواتب ومكافآت متأخرة قبل رحيله عن تدريب الزمالك، رغم تنازله عن شهرين من قيمة الشرط الجزائي في عقده، حيث تبقى له مبلغ يقدر بـ60 ألف دولار.

كما تقدم الجهاز الفني المعاون له بشكوى منفصلة للفيفا، طالبوا فيها بمستحقات مالية بلغت 60 ألف دولار أيضًا، ليصل إجمالي المبالغ المطالب بها من قبل المدرب وطاقمه إلى 120 ألف دولار.

وكان جوميز قد رحل عن الزمالك في وقت سابق بسبب عدم انتظام صرف مستحقاته المالية، ليتولى بعدها القيادة الفنية لفريق الفتح السعودي.

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