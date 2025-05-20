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ملفات وحوارات

6.5 مليون دولار غرامات دفعها مجلس حسين لبيب في الزمالك.. بوطيب الأعلى بـ 2.8 مليون دولار.. والأبيض يفتح خزائنه لتدعيم الفريق بالميركاتو الصيفي

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك

غرامات بالجملة فرضت على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، منذ توليه المهمة في أكتوبر 2023، مما أثر بالسلب على تسيير أعمالهم وتحقيق نجاحات بارزة.

ولكن مجلس الزمالك استطاع أن ينهي تلك الأزمات بدفع مستحقات وغرامات سابقة ليصبح الآن طريقا مفتوحا أمامهم لتحقيق نجاحات كبيرة بمختلف الألعاب الرياضية.

 

الزمالك ينهي أزمة وقف القيد بعد دفع مستحقات باتشيكو وخالد بو طيب

 أرسل نادي الزمالك، اليوم الإثنين،  المستحقات المالية للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي، والمقدرة بحوالي مليون يورو تقريبًا.

وأسدل مجلس إدارة النادي الستار على هذا الملف المستمر منذ عدة مواسم، بعدما سبق ونجح النادي في إنهاء ملف اللاعب المغربي خالد بو طيب، بحصوله على كافة مستحقاته المالية لدى الزمالك.

وأصبح من المؤكد رفع إيقاف قيد اللاعبين بالزمالك خلال الأيام المقبلة، حتى يتمكن النادي من تسجيل الصفقات الجديدة مع فتح باب القيد محليًا مطلع الشهر المقبل.

 

غرامات ومبالغ ضخمة سددها الزمالك في فترة مجلس حسين لبيب

سدد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، منذ توليه المسئولية يوم 23 أكتوبر 2023، مبالغ ضخمة للمدربين واللاعبين السابقين وبعض الأندية، لحل العديد من القضايا التي كانت ضد النادي.

وكان آخرها دفع قيمة غرامة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، والتي تُقدّر بمليون يورو، وقبلها سداد غرامة المغربي خالد بوطيب، التي تلقى النادي اليوم إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برفع القيد بشأنها، بعد انتهاء قضية اللاعب المغربي بشكل نهائي عقب سداد مستحقاته بالكامل.

 

غرامات دفعها مجلس حسين لبيب

وجاءت المستحقات التي سددها الزمالك للأندية والمدربين واللاعبين السابقين على النحو التالي:

مليون و517 ألفا و800 دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

512 ألفا و390 دولارا لنادي كاراكاس الفنزويلي، والخاصة بصفقة البنيني سامسون أكينيولا.

24 ألفا و364 دولارا لنادي ليون 36 النيجيري عبارة عن حق الرعاية في البنيني سامسون أكينيولا.

83 ألفا و455 دولارا مستحقات مساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

340 ألف و130 دولارا عبارة عن مستحقات الغاني بنجامين أتشيمبونج.

2 مليون و819 ألف دولار عبارة عن مستحقات المغربي خالد بوطيب.

46 ألفا و398 دولارا للمغربي أحمد بلحاج.

68 ألفا دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مليون و141 ألفا و280 دولارا عبارة عن مستحقات للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الكرة.

ووصل إجمالي ما سدده مجلس الإدارة من غرامات للأندية واللاعبين والمدربين السابقين حوالي 6 ملايين و522 ألفا و913 دولارا.

حسين لبيب 
حسين لبيب 

 

صفقات سوبر تنتظر الزمالك بعد حل أزمة وقف القيد

ويجهز مجلس إدارة نادي الزمالك، لميركاتو صيفي مميز خاصة أنه سيتلقى دعما ماليا من ممدوح عباس رئيس النادي السابق.

وعلمت فيتو أن ممدوح عباس سيتكفل بصفقتين سوبر على أقل تقدير وتشير المصادر إلى أنهما من الممكن أن يكونا لاعبا الرائد السعودي يسري بوزوق وكريم البركاوي.

كما أن الزمالك يدرس عودة طارق حامد لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ضمك السعودي، ليقوم بدور القائد في ظل قرار محمود عبد الرازق شيكابالا بالاعتزال بنهاية الموسم.

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أن الإدارة اقتربت من حسم التعاقد مع محمد أشرف بن شرقي، جناح غزل المحلة، بعد التوصل لاتفاق شبه نهائي مع إدارة ناديه حول تفاصيل الصفقة.

كما أن لجنة التخطيط في الزمالك تجهز ملفا كاملا بصفقات الصيف على أن يتم التعاقد مع البعض منها استعدادا للموسم الجديد.

الزمالك يتلقى خطابا من فيفا بشأن أزمة وقف القيد

مبلغ خرافي، مجلس لبيب يكشف قيمة الغرامات التي دفعها نادي الزمالك

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