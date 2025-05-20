الأربعاء 21 مايو 2025
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رياضة

وقف قيد منتظر، جوميز يشكو الزمالك للفيفا بسبب مستحقاته المالية

جوميز
جوميز

تقدم البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي الأبيض.

 

البرتغالي جوزيه جوميز 

وتضمنت الشكوى مطالبة جوميز بالحصول على رواتب ومكافآت متأخرة قبل رحيله عن تدريب الزمالك، رغم تنازله عن شهرين من قيمة الشرط الجزائي في عقده، حيث تبقى له مبلغ يقدر بـ60 ألف دولار.

كما تقدم الجهاز الفني المعاون له بشكوى منفصلة للفيفا، طالبوا فيها بمستحقات مالية بلغت 60 ألف دولار أيضًا، ليصل إجمالي المبالغ المطالب بها من قبل المدرب وطاقمه إلى 120 ألف دولار.

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وكان جوميز قد رحل عن الزمالك في وقت سابق بسبب عدم انتظام صرف مستحقاته المالية، ليتولى بعدها القيادة الفنية لفريق الفتح السعودي.

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