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رياضة

مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي وبورنموث، يحتضن ملعب الاتحاد، اليوم الثلاثاء، مباراة مانشستر سيتي ضد نظيره بورنموث، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي: 

تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث  

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مانشستر سيتي وبورنموث

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث 


تنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث 

تذاع مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD1.

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مانشستر سيتي وبورنموث

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، في حين أن بورنموث لديه 53 نقطة في المركز 11.
ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام بورنموث من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتأخر مان سيتي بفارق نقطة واحدة خلف كل من نيوكاسل وتشيلسي وأستون فيلا، أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس على الترتيب.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بعد خسارة لقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس. 

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مانشستر سيتي بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز

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