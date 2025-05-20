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رياضة

رابع هزيمة، ليفربول لم يعرف طعم الفوز بعد التتويج بالدوري الإنجليزي

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

خسر فريق ليفربول أمام مضيفه برايتون بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت على ملعب فالمر، مساء أمس الإثنين، ضمن لقاءات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

واحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة وضمن التتويج باللقب، فيما يتواجد برايتون في المركز الثامن برصيد 58 نقطة.

 

ليفربول يواصل نتائجه المخيبة بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي 

وتلقى ليفربول بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت رابع هزائمه في الدوري الإنجليزي، وتوقف رصيده عند 83 نقطة.

ولم يعرف ليفربول طعم الفوز منذ ضمانه التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد الخسارة أمام تشيلسي ثم التعادل مع آرسنال والخسارة من برايتون.

 

تشكيل ليفربول أمام برايتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، جاريل كوانساه، إبراهيما كوناتي، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: ريان خرافينبيرخ، دومينيك سوبوسلاي، فيدريكو كييزا، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي خاكبو.

 

تشكيل برايتون ضد ليفربول

حراسة المرمى: بارت فيربوجين.

خط الدفاع: يان باول فان هيكي، آدم وبستر، بيرفس إستوبينان.

خط الوسط: كارلوس باليبا، ياسين العياري، ماتس فيفر، سيمون إدينجرا.

خط الهجوم: براجان جرودا،  يانكوبا مينته، داني ويلبيك.

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