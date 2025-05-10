أستون فيلا بـ 10 لاعبين يفوز على بورنموث 0/1 في الدوري الإنجليزي

حقق فريق أستون فيلا فوزا خارج ملعبه على بورنموث بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب فيتاليتي، ضمن لقاءات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل أولي واتكينز هدف أستون فيلا في الدقيقة 45، وتعرض جاكوب رامزي لاعب الفيلانز للطرد في الدقيقة 80.

فوز برينتفورد على إبسويتش تاون

حقق فريق برينتفورد فوزا خارج ملعبه على إبسويتش تاون بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت اليوم السبت، على ملعب بورتمان رود، ضمن لقاءات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أحرز كيفين شايد هدف برينتفورد في مرمى إبسويتش تاون في الدقيقة 18.

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