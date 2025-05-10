السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أستون فيلا بـ 10 لاعبين يفوز على بورنموث 0/1 في الدوري الإنجليزي

استون فيلا، فيتو
استون فيلا، فيتو

حقق فريق أستون فيلا فوزا خارج ملعبه على بورنموث بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب فيتاليتي، ضمن لقاءات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل أولي واتكينز هدف أستون فيلا في الدقيقة 45، وتعرض جاكوب رامزي لاعب الفيلانز للطرد في الدقيقة 80.

فوز برينتفورد على إبسويتش تاون 

حقق فريق برينتفورد فوزا خارج ملعبه على إبسويتش تاون بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت اليوم السبت، على ملعب بورتمان رود، ضمن لقاءات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أحرز كيفين شايد هدف برينتفورد في مرمى إبسويتش تاون في الدقيقة 18.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أستون فيلا بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي البريميرليج

مواد متعلقة

فولهام يخسر من إيفرتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

برايتون يفوز على وولفرهامبتون بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

برينتفورد يفوز على إبسويتش تاون 0/1 في الدوري الإنجليزي

صلاح يغرد، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة 36

الأكثر قراءة

النيابة تستدعي محمد البسطويسي "ضحية نمر السيرك" وشقيقه في طنطا، ما القصة؟

الأرصاد الجوية: غدا الأحد ذروة الموجة الحارة وهذا موعد الانخفاض

أسعار الذهب فى الأسواق المحلية اليوم السبت 2025.5.10 (آخر تحديث)

الإحصاء يكشف مفاجأة بشأن عدد مستأجري الإيجار القديم (فيديو)

الخارجية الأمريكية تكشف موقف واشنطن من تعيين حاكم لقطاع غزة وإعادة الإعمار

أول تعليق من بيسيرو بعد رحيله عن الزمالك

بدءا من العام الدراسي المقبل، تقديم وجبات التغذية المدرسية الساخنة في المدارس

الاتحاد السكندري يتعادل مع غزل المحلة سلبيا في الدوري المصري (صور)

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد 4 مواجهات نارية في ربع نهائي أمم افريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بكاء الطفل في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان

زوجي قال لي "عليّ الطلاق منك مش هروح معاكي لأهلك" ما الحكم ؟ أمين الفتوى يرد (فيديو)

ما حكم إسراع المشي للمرأة في بعض الطواف عند أداء المناسك؟ رد حاسم من الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية