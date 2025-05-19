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رياضة

منح ليفربول فرصة ذهبية، مانشستر سيتي ينسحب من صفقة فلوريان فيرتز

فلوريان فيرتز، فيتو
فلوريان فيرتز، فيتو

قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الانسحاب من سباق التعاقد مع فلوريان فيرتز، صانع ألعاب منتخب ألمانيا ونادي باير ليفركوزن.

ويسعى مانشستر سيتي لتعزيز صفوفه بصفقات صيفية كبرى، من أجل العودة للمنافسة على البطولات في الموسم الجديد.

سبب انسحاب مانشستر سيتي من صفقة فيرتز

وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن مانشستر سيتي تراجع عن اهتمامه بضم الدولي الألماني فلوريان فيرتز.

وكان مانشستر سيتي قد أبدى اهتماما بضم فيرتز، من أجل خلافة البلجيكي كيفين دي بروين، الذي يرحل عن السيتزينز بنهاية الموسم الجاري.

وأفادت تقارير صحفية، بأن ليفركوزن سمح لنجمه فيرتز بالسفر إلى إنجلترا، من أجل التفاوض مع مانشستر سيتي.

ومع ذلك، فإن مانشستر سيتي قرر الانسحاب من سباق المنافسة على اللاعب الألماني، نظرا لارتفاع تكاليف الصفقة.

وأوضحت الشبكة أن صفقة فيرتز كانت ستصبح الأغلى في تاريخ مانشستر سيتي، حيث ستصل قيمتها إلى 300 مليون يورو، شاملة رسوم الانتقال والأجر.

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي يعرف جيدا أن فيرتز من أبرز المواهب الشابة في أوروبا، ولكن كان هناك قلق من تكلفة الصفقة.

ليفربول وبايرن ميونخ الأقرب لضم فيرتز

ومنح مانشستر سيتي ناديي بايرن ميونخ وليفربول فرصة من ذهب، حيث يتطلع الثنائي للفوز بخدمات فيرتز أيضا.

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