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رياضة

أول قرار من الرمادي بعد انتهاء معسكر الزمالك في الإسماعيلية

أيمن الرمادي المدير
أيمن الرمادي المدير الفني بنادي الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأربعاء، بعد ختام معسكر الفريق بالإسماعيلية مساء اليوم الثلاثاء.

ويستأنف فريق الزمالك تدريبه يوم الخميس المقبل على ملعب النادي، في إطار الاستعداد للقاء بتروجت المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكره مساء اليوم الثلاثاء بالإسماعيلية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

معسكر الزمالك في الإسماعيلية 

وخاض الفريق تدريبه الأخير في المعسكر مساء اليوم على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، قبل أن ينهي الزمالك معسكره ويغادر الإسماعيلية.
 

وحرص الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي على استغلال المعسكر المغلق في تجهيز اللاعبين فنيًا للمباراة المقبلة أمام بتروجت، وتطبيق بعض الجوانب الخططية مستغلًا فترة التوقف وعدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

وكان من المفترض أن يبدأ معسكر الزمالك يوم السبت الماضي على أن ينتهي غدا الأربعاء، ولكن بسبب نقص المعدات والملابس بدأ الأحد وانتهى اليوم الثلاثاء. 

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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