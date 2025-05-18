أخبار الرياضة اليوم، نجم الأهلي ينهي اتفاقه للانتقال لـ السويحلي الليبي، شكل الدوري الممتاز في الموسم الجديد بعد الاستقرار على إلغاء الهبوط، منتخب الشباب ينهي أمم أفريقيا بالمركز الرابع

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالاتفاق مع مسئولي أندية القسم الأول يوم 15 أغسطس المقبل، موعدا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2025 - 2026.

أنهي عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اتفاقه مع نادي السويحلي الليبي، للانضمام إلي صفوفه مطلع الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

استقرت رابطة الأندية على إلغاء الهبوط في الدوري المصري بالموسم الحالي، بعد إعادة التصويت بين الأندية التي حضرت الإجتماع وعددها 15 ناديا، مع مسئولي الرابطة اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة.

خسر فريق برشلونة، من ضيفه فياريال، بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك"، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ينتظر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إنجازا تاريخيا في مباراة فريقه أمام أمام برايتون، مساء غد الإثنين، على ملعب “فالمر”، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن سبب أزمة عبد الله السعيد مع القلعة البيضاء بشأن تجديد عقده.

تغادر بعثة نادي بيراميدز إلى جنوب أفريقيا غدا الإثنين الموافق ۱۹ مايو الجاري، لخوض مباراة الذهاب أمام صن داونز بنهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن يعود الفريق يوم ٢٥ من الشهر ذاته.

تسبب عبد الله السعيد لاعب الزمالك في أزمة داخل جدران القلعة البيضاء بعد رفضه التواجد بمعسكر الفريق الأبيض في الإسماعيلية.

الدوري الفرنسي، تمكن أحمد حسن كوكا لاعب منتخب مصر وفريق لوهافر الفرنسي من تفادي دعم المثلية في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

أمم أفريقيا للشباب، خسر منتخب مصر للشباب من نظيره نيجيريا، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الدفاع الجوي، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر وتختتم منافساتها اليوم الأحد.

بهذه النتيجة يحصد منتخب الشباب المركز الرابع في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب، فيما حصد المنتخب النيجيري الميدالية البرونزية.

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