دمياط تتصدر المشهد بمراكز أولى وثانية وثالثة على مستوى الجمهورية

"تعليم دمياط" يواصل حصد المراكز الجمهورية في مسابقات التربية المسرحية

حققت مديرية التربية والتعليم بدمياط إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجلها الحافل، بعدما واصل طلابها التألق في مسابقات التربية المسرحية على مستوى الجمهورية، ليحصدوا ثلاثة مراكز متقدمة في مسابقات التعليم الابتدائي والإعدادي والتربية الخاصة.

المركز الأول في "مسرحة المناهج" للتعليم الابتدائي

تصدرت دمياط المركز الأول في مسابقة "مسرحة المناهج" للمرحلة الابتدائية، من خلال مشاركة متميزة لمدارس: الشهيد عبد القادر الموصلي الابتدائية (إدارة الزرقا)، ولغات عزبة البرج (إدارة عزبة البرج)، وفارسكور الرسمية لغات (إدارة فارسكور)، والشهيد جهاد الكيال الابتدائية (إدارة الزرقا).

ويعكس هذا الفوز قدرة طلاب ومعلمي دمياط على تحويل المناهج الدراسية إلى عروض مسرحية إبداعية وممتعة.

المرحلة الإعدادية تحصد المركز الثاني

لم يقتصر التميز على المرحلة الابتدائية، حيث حصدت دمياط المركز الثاني على مستوى الجمهورية في نفس المسابقة للمرحلة الإعدادية، بمشاركة فعالة من مدارس: كفر البطيخ للتعليم الأساسي، الروضة الإعدادية بنات، منية دمياط الإعدادية، المحمدية الإعدادية، الشهيد غراب الإعدادية، بلال بن رباح الإعدادية، والإيمان الإسلامية الإعدادية.

المركز الثالث في التربية الخاصة يؤكد الرعاية الشاملة

في مجال التربية الخاصة، واصلت المديرية حصد الجوائز، إذ حصلت على المركز الثالث جمهوريًا، من خلال جهود مدارس: الأمل للصم وضعاف السمع بشطا، المكفوفين، الفكرية، الأمل للصم والبكم وضعاف السمع، ومدارس الفكرية بإدارة دمياط الجديدة، ما يعكس حرص المديرية على دمج وتمكين طلاب هذه الفئة الهامة.

وكيل الوزارة يثني على الأداء ويشيد بالجهود

وقدم الأستاذ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، التهنئة للطلاب والمدارس الفائزة، مؤكدًا أن هذا التميز هو ثمرة للعمل الجاد والتعاون المثمر بين الطلاب والمعلمين والتوجيهات الفنية.

كما توجه بالشكر للدكتورة إيناس عبد الخالق، مدير الشئون التنفيذية والخدمات التربوية، والأستاذة إيناس البراوي، موجه عام التربية المسرحية، على دورهما الفاعل في دعم وتشجيع المشاركين.

رؤية تعليم دمياط: الإبداع أساس التميز

وأكد "عمارة" أن تعليم دمياط يضع على رأس أولوياته تنمية المهارات الإبداعية لدى الطلاب، ودعم الأنشطة التي تسهم في بناء شخصياتهم، سعيًا لتخريج جيل واعٍ ومبدع قادر على خدمة وطنه والمنافسة على أعلى المستويات.

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