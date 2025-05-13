الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط: إجراءات عاجلة لتقنين أراضي وضع اليد واسترداد حقوق الدولة

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو


عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام، إلى جانب ممثلي الإدارات والجهات التنفيذية المعنية.

استعراض شامل لحالات التقنين والتسعير


وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها بشأن الفحص والمعاينة، إلى جانب موقف سداد المستحقات. كما تم بحث أعمال لجنة التسعير وتحديد الأسعار الاسترشادية وفقًا لضوابط ومعايير واقعية تحقق العدالة، خاصة في حالات البناء على الأراضي الزراعية.

محافظ دمياط يتابع تطورات ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية
محافظ دمياط يتابع تطورات ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية

 

تنظيم الإجراءات وتسريع وتيرتها

 

وشدد المحافظ على أهمية الإسراع بوتيرة العمل، من خلال وضع آليات تنظيمية تضمن تقنين أوضاع الحالات المستوفاة وتحرير العقود، مع اتخاذ قرارات حاسمة بإزالة التعديات للحالات غير المستوفاة. كما وجه بإعداد حصر شامل لحالات الإيجار وحق الانتفاع، فضلًا عن الأراضي المستردة، ومتابعة التغيرات المكانية في هذا الشأن.

التنسيق الكامل بين الجهات لضبط المنظومة
أكد "الشهابي" ضرورة التنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق التكامل في العمل وتسريع الإجراءات بشكل متوازٍ، بما يحقق طفرة حقيقية في معدلات الإنجاز ضمن هذا الملف الحيوي.

لا تهاون مع التقصير واسترداد حق الدولة أولوية


وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ دمياط على أن المحافظة لن تتهاون مع أية جهة أو مسؤول يُثبت تقصيره، مؤكدًا أن ملف تقنين أراضي وضع اليد يحظى بأولوية قصوى، كونه مرتبطًا باستيداء حق الدولة وتطبيق القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أراضي وضع اليد استرداد حقوق الدولة الاسعار الاسترشادية الأراضى الزراعية الحفاظ على الرقعة الزراعية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط تطبيق القانون تقنين اراضي وضع اليد محافظ دمياط محمد همام

مواد متعلقة

محافظ دمياط يبحث مع ممثلي الصندوق السعودي للتنمية سبل دعم المشروعات الاستثمارية

تعرف على تفاصيل بنود العقود المحررة بعد تقنين وضع اليد

محلية النواب تواصل اليوم مناقشة قانون تقنين وضع اليد

منتقدا غياب التسعير، رئيس محلية النواب: نحتاج آليات واضحة لتقنين وضع اليد

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

محافظ الفيوم يتابع ملفات حصر وتقنين الأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

15 قرارا مهما لمجلس الوزراء.. قبول الطلاب دون الحد الأدنى بالجامعات الخاصة والأهلية عبر "السنة التأسيسية".. حزمة تسهيلات لإنهاء المنازعات الضريبية.. وتشكيل لجنة سيادية لتحديد سقف الاقتراض

الأكثر قراءة

الإمارات تعلن عن الإقامة الزرقاء لمدة 10 سنوات لهذه الفئات

لماذا استبدلت السعودية لون سجادة استقبال الرئيس الأمريكي من الأحمر للبنفسجي؟ مقارنة بين زيارة ترامب وبايدن

استعداد رئاسي لضيوف من العيار الثقيل، مدبولي يُراجع ترتيبات افتتاح "المتحف الكبير"

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اقتحام مسجد بالسلام والاعتداء على شاب

الهدوء يعم ليبيا بعد ساعات من اشتباكات دامية أدت لمقتل الككلي وإصابة 6 آخرين

بن شرقي يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى سيراميكا

ترحيل الفنان محمد غنيم لنيابة جنوب القاهرة لإتمام إجراءات إعادة محاكمته بتهمة تهديد طليقته

بعد أحداث العنف فى ليبيا، قرار عاجل من حسام البدري بشأن تدريب أهلي طرابلس

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات النقل والشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالمكر والخبث وعدم الوفاء

أحكام خاصة بالحيض في الحج والعمرة

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالشفاء القريب والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية