"تعليم دمياط" يحصد مركزين متقدمين جمهوريًا في مبادرة "مدارس بلا تدخين"

حصد تعليم دمياط المركزين الثالث والثالث مكرر على مستوى الجمهورية في مبادرة "مدارس بلا تدخين"، والتي أُطلقت تحت شعار "قوتي في صحتي – الإدمان مُدمر"، في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لنشر الوعي الصحي بين طلاب المدارس.

وجاءت المشاركة تحت إشراف الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، والتوجيه العام للتربية الاجتماعية، بمشاركة واسعة من المدارس على مستوى الجمهورية.

شريف عجيز ونسرين دعيدر يحصدان مراكز متقدمة باسم دمياط

أعلن الأستاذ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، فوز شريف السيد عجيز، الأخصائي الاجتماعي بمدرسة علي الدين الابتدائية بإدارة الزرقا، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في المرحلة الابتدائية.

كما حصلت نسرين محمود دعيدر، الأخصائية الاجتماعية بمدرسة عباس العقاد الإعدادية بنات بإدارة دمياط، على المركز الثالث مكرر في المرحلة الإعدادية.

وكيل الوزارة يشيد بالجهود ويثمن دور فريق العمل

وأعرب "عمارة" عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل تميز تعليم دمياط، مثمنًا جهود الأخصائيين الاجتماعيين ودورهم الفعّال في توعية الطلاب بمخاطر التدخين والإدمان.

ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لكل من:

الدكتورة إيناس عبد الخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية

و علاء ناشد، الموجه العام للتربية الاجتماعية

و هالة مردان، مدير إدارة التربية الاجتماعية

وذلك لإشرافهم المتميز على تنفيذ المبادرة ومتابعة فعالياتها.

تعليم دمياط يواصل مسيرته في التميز والتوعية المجتمعية

ويؤكد هذا الإنجاز حرص مديرية التربية والتعليم بدمياط على تعزيز ثقافة الوعي الصحي داخل المدارس، وتمكين الأخصائيين الاجتماعيين من أداء دورهم في بناء أجيال واعية وصحية.

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