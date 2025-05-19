تعليم دمياط يكرم 400 طالب ومعلم حصلوا على مراكز متقدمة في مسابقات الوزارة (صور)

أقامت مديرية التربية والتعليم بدمياط، صباح اليوم، احتفالية كبرى تحت عنوان "يوم التميز"، لتكريم كوكبة من الطلاب والمعلمين الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقات وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بمدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بمدينة دمياط الجديدة.

رعاية محافظ دمياط وإشراف مباشر من وكيل الوزارة

جاءت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وبإشراف مباشر من الأستاذ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، الذي حرص على حضور الفعاليات ومشاركة المكرمين فرحتهم بهذا الإنجاز، إلى جانب قيادات التعليم بالمحافظة ومديري الإدارات التعليمية والموجهين العموم والمعلمين وأولياء الأمور.

تألق 400 طالب وطالبة في مختلف المجالات التعليمية والفنية

شهد الحفل تكريم أكثر من 400 طالب وطالبة تألقوا في مسابقات متنوعة شملت مجالات التربية الرياضية، والفنون، والصحافة والمكتبات، والمسرح والموسيقى، والحاسب الآلي، والمسابقات العلمية، ليؤكدوا أن مدارس دمياط لا تزال منبعًا للتميز والابتكار.

احتفالية يوم التميز"، لتكريم كوكبة من الطلاب والمعلمين الحاصلين على مراكز متقدمة

30 مدير مدرسة ضمن قائمة المكرمين لتميزهم الإداري والتربوي

كرّم الحفل 30 من مديري المدارس المتميزين بالمحافظة، تقديرًا لدورهم الفعال في دعم البيئة التعليمية المحفزة على التفوق والابتكار، وتشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في الأنشطة والمسابقات المختلفة.

وكيل الوزارة يشيد بجهود الميدان التعليمي ويكرّم المتميزين

وفي كلمته، عبّر ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن فخره بأبناء المحافظة الذين أبدعوا وتميزوا على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالجهود المتواصلة التي يبذلها المعلمون والإدارات التعليمية في رعاية المواهب وتنمية القدرات.

وقام "عمارة" بتسليم شهادات التقدير للطلاب والمعلمين، مؤكدًا أن هذا التكريم هو ثمرة عمل جماعي وتعاون مثمر يعكس صورة مشرفة للتعليم في دمياط.

وعكست أجواء الحفل مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققه أبناء دمياط من إنجازات مشرفة، مؤكدًا أن هذه اللحظة التاريخية تمثل حافزًا قويًا لمواصلة مسيرة النجاح، وبذل المزيد من الجهد في سبيل رفع راية المحافظة عاليًا في المحافل التعليمية والثقافية.

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