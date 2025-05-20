الثلاثاء 20 مايو 2025
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محافظات

فصل المياه عن 14 حالة مخالفة تروي الزراعات بمياه الشرب بالوادي الجديد

جانب من الحملة، ڤيتو
جانب من الحملة، ڤيتو

ترأس عبد الناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة لمراجعة استخدامات مياة الشرب فى الغرض المخصص لها ترافقه لجنة من نائب المركز، مساعد المركز، الشئون القانونية، مرفق المياه، مسئولي الاحياء، والحمله المبكانيكية.

وأكد رئيس مركز ومدينة باريس، شن اللجنه اليوم حملة مكبرة ميدانية على أرض الواقع لفحص ومراجعة توصيلات المياة للمنازل.

ولفت إلى أن الحملة أسفرت عن وجود استخدام بعض المواطنين مياه الشرب النقية فى الزراعات ورى حدائق النخيل مخالفة لشروط التعاقد.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، فصل المياه عن 14 حالة مخالفه تقوم برى الزراعات على مياة الشرب النقية وتم مصادره وسائل الري لهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ووجه رئيس مركز ومدينة باريس باستمرار عمل الحملة للقضاء على ظاهرة استغلال مياه الشرب النقية فى الزراعات حرصا على توفير المياه النقية للمواطنين.

وأكد «عبدالناصر»، أن اللجنه ستواصل أعمالها يوميا لحين غلق المياه عن الزراعات والوصلات الغير قانونية، موجهًا بتعديل بعض خطوط الشرب في أحدي الشوارع ووضع حلول عاجله لها بناء علي طلب بعض المواطنين.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، بالمواطنين الترشيد في الاستهلاك لحين اصلاح وصيانه وتشغيل المحطه الجنوبيه من قبل هيئه مياه الشرب والصرف الصحي  لضمان استمرار وصول المياه لجميع المواطنين.

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