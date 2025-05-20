وزير الخارجية الأمريكي يتوقع انهيارالسلطة الانتقالية السورية خلال أسابيع

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: إن الانهيار المحتمل للسلطة الانتقالية في سوريا قد يكون وشيكًا، وقد يحدث خلال أسابيع قليلة بدلًا من أشهر كما كان متوقعًا سابقًا.



يأتي هذا التحذير في ظل تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا، مما يزيد من المخاوف بشأن مستقبل الاستقرار في المنطقة.

تدريب أحمد الشرع

أكد روبرت فورد السفير الأمريكي السابق فى سوريا، أنه فى بداية 2023 طلبت منه منظمة بريطانية غير حكومية متخصصة فى حل النزاعات مساعدته فى إخراج الرئيس السوري أحمد الشرع، من عالم الإرهاب، ودمجه فى عالم السياسة.



وأضاف أن "الشرع"، وقتها كان اسمه "الجولاني"، علما بأن اسمه الحقيقي هو "أحمد الشرع"، ولم يكشف عن هذا الاسم إلا بعد سيطرته على دمشق، في حرب خاطفة في ديسمبر 2024.



وأوضح:" في المرة الأولى التي قابلت فيها الشرع، قلت له باللغة العربية لم أكن أتخيل ولو بعد مليون عام أن أجلس بجانبك وأنت بلحية كبيرة وترتدي ملابس عسكرية، ونظر لي وتحدث بهدوء ردا علي، قائلا: ولا حتى أنا".

وتابع: " التقيت الشرع مرتين فى عام 2023، في إدلب، والمرة الثالثة كانت فى يناير 2025 بالقصر الرئاسي بدمشق، بعد سقوط نظام بشار الأسد وتسلم الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، وقلت له لم أكن اتوقع أن أراك هنا ولو بعد مليون سنة، فابتسم وقال: أحب أن أفاجئك باستمرار يا سعادة السفير".



داعش يهاجم الشرع بعد لقاء ترامب



يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي قد هاجم الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة السعودية الرياض.

واعتبر التنظيم الإرهابي أن لقاء ترامب والشرع، جعل الصورة أوضح حول خلاف الأخير العقائدي مع داعش.

واتهم التنظيم الرئيس الشرع باستبدال “ملة إبراهيم” (في إشارة إلى الدين الإسلامي) باتفاقيات “أبراهام”. وذلك علي حد زعمهم.

ووصف داعش الاتفاقيات الدولية التي عقدها الرئيس الشرع، بـ”تنازلات واستجلاب الرضا الأمريكي واليهودي”، واعتبرها صفقات خاسرة، بدأها قبل وصوله إلى الحكم بسنوات الرئاسة، قائلًا إنها “منحته الرئاسة، لكنها سلبته دينه وشرفه”.

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