الأحد 18 مايو 2025
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خارج الحدود

الشرع يتجول بسيارته في أحد أحياء دمشق بعد لقائه ترامب

الشرع يتجول بسيارته،فيتو
الشرع يتجول بسيارته،فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إعلامية سورية، فيديوهات تظهر الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، وهو يتجول في حي الشعلان بدمشق.

وظهر الشرع في مقطع ثان، وهو يدخل مطعما في ذات الحي خلال جولته، وسط ترحيب حشد من الناس.

وعاد الشرع إلى سوريا بعدما التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض الأربعاء الماضي.

وأعلن ترامب الثلاثاء الماضي، أنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا، في تحول كبير لسياسته قبل لقاء جمعه مع الشرع.

وعد مراقبون أن قرار رفع العقوبات على سوريا من شأنه أن ينهض ببلد دمرته حرب استمرت 13 عامًا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة «رويترز» للأنباء: إن تركيا والسعودية طلبتا من ترامب رفع العقوبات ولقاء الشرع. وقال ترامب في إعلانه إنه فعل ذلك لإعطاء سوريا فرصة لمستقبل أفضل.

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