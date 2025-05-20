كشف حساب عمرو السولية مع الأهلي بعد تأكيد رحيله بنهاية الموسم

اقتربت رحلة عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من خط النهاية، بعد الرحيل المنتظر للاعب في نهاية الموسم بسبب انتهاء تعاقده.

وعلمت فيتو أن السولية أتم اتفاقه مع نادي السويحلي الليبي، للانتقال لهم بنهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

كشف حساب عمرو السولية مع الأهلي

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فان عمرو السولية طول مشواره مع الأهلي خاص 341 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 34 هدفا، وتمكن من صناعة 29 آخرين.

وحصد السولية مع الأهلي، 7 ألقاب من الدوري المصري الممتاز، و5 كأس السوبر المصري، 4 كأس مصر، 4 دوري أبطال إفريقيا، 2 سوبر إفريقي، لقب كأس القارات الثلاثة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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