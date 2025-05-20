الثلاثاء 20 مايو 2025
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رياضة

تعرف على الثنائي المحلي الأقرب لتدعيم خط دفاع الأهلي

الأهلي
الأهلي

يسعى مسئولو النادي الأهلي لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك في ظل اقتراب رحيل رامي ربيعة مدافع الفريق، الذي أنهي اتفاقه مع أحد الأندية السعودية للرحيل إلى صفوفه في صفقة انتقال حر. 

ووضع النادي الأهلي الثنائي ياسين مرعي مدافع نادي فاركو، وعمرو الجزار لاعب نادي غزل المحلة كثنائي مرشح لتدعيم الخط الخلفي للمارد الأحمر. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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النادي الأهلي الأهلي رامي ربيعة عماد النحاس غزل المحلة

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