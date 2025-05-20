السيطرة على حريق داخل كافيه قرب وصلة دهشور بـ6 أكتوبر

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة في السيطرة على حريق اندلع داخل كافيه، يقع بالقرب من وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أي خسائر بشرية.

حريق داخل كافيه قرب وصلة دهشور بـ6 أكتوبر

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في كافيه مجاور لمحطة وقود بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

ووفقًا للمعاينة الأولية، شارك عدد من العاملين بالكافيه ومحطة الوقود في محاولات أولية لإخماد الحريق باستخدام طفايات الحريق، حتى وصول رجال الإطفاء الذين تمكنوا من السيطرة الكاملة على النيران، ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص الفني لموقع الحريق، للوقوف على أسبابه، وتقدير حجم الخسائر المادية التي خلّفها الحادث.

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