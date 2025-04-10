حزب التجمع: ندرس الدفع بـ150 مرشحا في الانتخابات البرلمانية المقبلة

كشف المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لـ حزب التجمع، أن الحزب يسعى للدفع بـ150 مرشحا في الانتخابات البرلمانية القادمة، منهم 100 مرشح في انتخابات مجلس النواب، و50 مرشح في انتخابات مجلس الشيوخ.

القائمة النسبية غير المشروطة لخوض الانتخابات البرلمانية

واكد فرج في بيان للحزب ان الحزب يؤيد القائمة النسبية غير المشروطة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، لأنه تتيح تمثيل أكبر وعادل، وتتميز بأن السياسة حاضره في الانتخابات.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب التجمع، وأمين العمل الجماهيري بحزب التجمع أننا نؤيد ان يكون هناك النظام الفردي بجانب نظام القائمة النسبية غير المشروطة، لأن هناك مرشحين مستقلين غير منضمين لأحزاب، مطالبا بأن يكون النظام الانتخابي بنسبة 50 % للنظام الفردي، و50 % لنظام القائمة النسبية غير المشروطة.



استعدادات حزب التجمع لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة

وتابع: هناك استعدادات لدى حزب التجمع لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة سواء كان قانون الانتخابات الحالي ستجري من خلال الانتخابات أو أن هناك قانون جديد سيصدر من جانب مجلس النواب.

وقال: أننا نركز على أن القانون الذي سيصدر من مجلس النواب حال إصداره أن يكون قانون ملائم للانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك انتخابات بدون قانون سواء قديم أو جديد.

وتابع الأمين العام المساعد لحزب التجمع، الحزب أرسل رسالة لأعضائه في المحافظات، لكي يوضح كل عضو لنا الدوائر التي لديه فيها نفوذ وكوادر، على أن يرسلوا للحزب الرغبة في الترشح على النظام الفردي، لأننا حتى الآن لا نعرف نظام القائمة التي ستىجري على أساسه الانتخابات البرلمانية القادمة.

واختتم: نحن في مرحلة الإعداد للمواقع الانتخابية التي بها نفوذ لأعضاءنا الراغبين في الترشح في الانتخابات البرلمانية على النظام الفردي، وما إذا كان سينسق مع القوى السياسية.

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