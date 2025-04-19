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سياسة

القومي لحقوق الإنسان والعليا للانتخابات ينظمان أول برنامج لتعزيز المشاركة السياسية

المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيتو

 ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن وتفعيل دور المنظمات الأهلية في متابعة الانتخابات"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025.

بروتوكول تعاون بين العليا للانتخابات وقومي حقوق الإنسان 

تأتي فعاليات البرنامج في إطار برتوكول التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات ضمن التعاون الوثيق بين الطرفين بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في العملية الانتخابية ، والتأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات وضمان شفافيتها ونزاهتها بما يسهم في ترسيخ الممارسة الديمقراطية القائمة على المشاركة والرقابة المجتمعية.

يفتتح فعاليات ورشة العمل السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والمستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والأستاذ عبد الجواد أحمد عضو المجلس ومنسق بروتوكول التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور عدد القيادات والشخصيات العامة، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات والخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين.

وأكد المجلس أن البرنامج يأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز القيم الديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، عبر بناء شراكات فعالة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يضمن مشاركة فاعلة ومستنيرة في صنع القرار.

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أخبار المجلس القومي لحقوق الإنسان اللجنة العليا للانتخابات قومي حقوق الإنسان
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