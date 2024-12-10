المستقلين الجدد: تصريحات نتنياهو كشفت الأطماع الإسرائيلية فى الأراضى السورية

أكد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني رئيس الحزب أن التغييرات السريعة التي تحدث في المنطقة تهدد استقرار المنطقة بأكملها، وهو الأمر الذي يدعو الجميع إلى التماسك والاصطفاف خلف القيادة المصرية صفًا واحدًا.

مصر نجت من سيناريوهات كثيرة أسقطت دولًا بأكملها

وأضاف الحزب في بيان أن مصر نجت من سيناريوهات كثيرة أسقطت دولًا بأكملها بفضل تماسك الشعب وقواتها المسلحة وقيادتها الحكيمة. وقال الدكتور هشام عناني: “يجب أن ننتبه إلى أن الحفاظ على الوطن كان ثمنه التضحيات الكبيرة من أبناء قواتنا المسلحة في حربها على الإرهاب الأسود في سيناء الذي كان يخطط لتعريض وحدة الوطن للخطر”.

سيناريو فتح السجون للمساجين الجنائيين يخلق حالة من الفوضى سيئة النية

وتابع: “ما يحدث على الأرض في سوريا في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد سيكون ذا عواقب وخيمة وممتد الأثر وسيكون له تبعات تمتد لسنوات طويلة، وسيناريو فتح السجون للمساجين الجنائيين يخلق حالة من الفوضى وقد تهدف إلى بث الرعب في قلوب السوريين ومن ثم تكون البلاد أسهل في القيادة”.

إسرائيل تستغل الموقف وتظهر أطماعها في سوريا

وواصل: “إسرائيل تستغل الموقف وتظهر أطماعها في سوريا من خلال أوامر نتنياهو باحتلال المنطقة العازلة وجبل الشيخ، وإلغاء أي اتفاقيات مع سوريا من جانب واحد يمثل تحولًا خطيرًا، وتصريحات نتنياهو بأن الجولان أرض إسرائيلية للأبد خطيرة وتنسف كل القرارات الدولية بهذا الشأن”.

سياسة حرق الأرض بتدمير مواقع الجيش السوري

وأردف: “ما تقوم به إسرائيل من سياسة حرق الأرض بتدمير مواقع الجيش السوري وبنيته التحتية من خلال طلعات جوية مستمرة هو أمر في منتهى الخطورة تهدف منه إسرائيل إلى نزع سلاح سوريا، واستيلاء إسرائيل على جبل الشيخ واحتلال مناطق أخرى داخل الأراضي السورية يؤكد أن إسرائيل عازمة على تثبيت وضعها في سوريا عسكريًا لمدة طويلة بدعم أمريكي”.

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