رئيس جامعة قناة السويس يتفقد مشروعات التطوير بالمجمع الطبي (صور)

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية موسعة داخل المجمع الطبي الجامعي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الطبية بالجامعة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء إقليم القناة وسيناء.

رافق رئيس جامعة قناة السويس، خلال الجولة الدكتور إبراهيم القرش، مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، حيث كان في استقباله كل من الدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة مروة عرابي، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود أحمد، مدير المستشفى التعليمي.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد مركز الأورام والطب النووي

بدأت الجولة بتفقد مركز الأورام والطب النووي، حيث كان في استقبال رئيس الجامعة، الدكتور محمد سليمان، مدير المركز، والدكتورة ماهينور عاطف، المدير الطبي للمركز.

متابعة سير العمل بالمركز

واطمأن رئيس جامعة القناة على سير العمل بالمركز، مشيدًا بجودة الخدمات المقدمة للمرضى، ومشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تسهيل الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الرعاية الطبية، بما يخفف الأعباء عن كاهل المرضى المترددين على المركز.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

أشاد بالإمكانات الفنية المتوفرة داخل المركز، والتي تضم أحدث أجهزة الأشعة ووحدات العلاج الكيميائي والإشعاعي، والتي توفر تقديم خدمة طبية متكاملة في زمن قياسي، بطاقة استيعابية تصل إلى 13 مريضًا يوميًا.

كما تفقد رئيس الجامعة كذلك وحدة الأشعة، والتي شهدت مؤخرًا أعمال تطوير شاملة، إلى جانب مبنى سكن الأطباء الذي خضع لرفع كفاءة كاملة على مستوى البنية التحتية، بما يواكب معايير الجودة والاعتماد.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأوضح أن الجامعة تضع ملف الاعتماد على رأس أولوياتها، بما يعكس التزامها بتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

وفي سياق متصل، تواصل جامعة قناة السويس تنفيذ خطة طموحة لتطوير المنظومة الصحية داخل المجمع الطبي الجامعي، كان من أبرز محاورها مشروع مستشفى طب وجراحة الأطفال، الذي شهد الانتهاء من تنفيذ الدور الأول، تمهيدًا لتجهيزه وبدء تشغيله.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن المستشفى تهدف إلى تقديم رعاية صحية متخصصة للأطفال وفقًا لأعلى المعايير الطبية، مع التركيز على تخفيف العبء عن أسر المرضى في إقليم القناة وسيناء.

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