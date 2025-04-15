الثلاثاء 15 أبريل 2025
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية في الجريدة الرسمية اليوم

وزير الإسكان شريف
وزير الإسكان شريف الشربيني، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 85، الصادر في 15 أبريل 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق، وقرار محافظة البحر الأحمر.
-قرار وزارة الإسكان والمرافق رقم 1250 لسنة 2024، بشأن اعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة أرض، بمساهحة 31232.25 متر مربع بتوسعات مدينة الشيخ زايد، لإقامة مشروع عمراني متكامل.
قرار محافظة البحر الأحمر رقم 133 لسنة 2025، بالموافقة على اعتماد مشروع التقسيم الخاص بقطعة الأرض رقم  بدون تقسيم المركز السياحي، شارع الكورنيش جبل الحريم بالغردقة.


-وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقـم 305 لسنة 2025، بنزع ملكية الأراضى الواردة بالكشف المرفق بالقرار، والمعد من مديرية المساحة بالإسكندرية، بمسطح إجمالى (٢٥١ فدانًا، ١ قيراط، ١٠ أسهم)، بقرار المنفعة العامة رقم ١٧٩٦ لسنة ٢٠٢٢ باعتبار مشروع إنـشاء القـوس الغربى من محور اللواء عمر سليمان بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، وذلك حتى يتسنى استكمال إجراءات الإيداع بالشهر العقارى والسير فى إجراءات الصرف.

 


 

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 84 بجريدة الوقائع المصرية

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