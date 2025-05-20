الثلاثاء 20 مايو 2025
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إثبت أنك حي!

كشف ما تعرض له الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة من هيئة التأمينات والمعاشات أن هناك أمرا شديد السخف يتعين أن تتوقف هيئة التأمينات عن ممارسته مع كبار السن الذين بلغوا من العمر التسعين عاما.. فإن الهيئة تعتبر كل من بلغ هذا العمر أنه بات في عداد الموتى، وعليه أن يثبت العكس، أي يثبت أنه ما زال حيّا يرزق، ويستحق استمرار تلقيه المعاش المقرر له، والذى يعد أحد حقوقه كمواطن خدم بلده على مدار عقود.

 
لقد أوقفت هيئة التأمينات والمعاشات معاش الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة فور بلوغه عمر التسعين عاما، واعتبرته في عداد الموتى حتى يثبت أنه ما برح على قيد الحياة، رغم أنه في مقدور الهيئة أن تتأكد بنفسها من بقاء الرجل أو غيره أنه مازال على قيد الحياة، من خلال مؤسسات الدولة المعنية برصد الوفيات التابعة لوزارة الصحة وجهاز التعبئة والإحصاء.

 
إن هناك إرتفاعا مستمرا في متوسط عمر الإنسان في مصر مثل كل دول العالم، وبلوغ عمر الإنسان التسعين عاما لم يعد حدثا نادرا الآن.. لذلك يتعين أن تجد هيئة التأمينات وسيلة مناسبة لا تسبب ألما لكبار السن للتأكد من بلوغ من وصل إلى عمر التسعين عاما أنه مازال حيا.

 
لقد وجد الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة تطييب خاطر من الرئيس السيسي شخصيا، ولكن باقى المعمرين يحتاجون ألا تجرح هيئة التأمينات مشاعرهم وتؤلمهم باعتبارهم من الأموات حتى يثبتوا العكس.

 

ترامب يحلم!

لن نضغط على إسرائيل!


ما نحتاجه حتى لا نسبب ألما لكبار السن الذين بلغوا التسعين عاما لسبيل تتاكد به هيئة التأمينات من أنهم أحياء يرزقون ولا توقف معاشاتهم كما تفعل الآن حتى يثبتوا أنهم مازالوا أحياء يرزقون.. فهذا أمر معيب ومؤلم لهؤلاء.. وليرحمنا الله جميعا  

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