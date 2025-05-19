الإثنين 19 مايو 2025
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ترامب يحلم!

لا يترك الرئيس الأمريكي مناسبة إلا ويؤكد رغبته الدفينة للإستيلاء على قطاع غزة وطرد الفلسطينيين منه، وكانت آخر مناسبة وهو عائد من رحلته الرابحة من الخليج.. فقد قال للصحفيين على متن طائرته أن هناك دول أبلغته باستعدادها توطين أهل غزة لديها.. وإذا كان ترامب لم يكشف عن أسماء هذه الدول فإن بعض المنصات الإعلامية أشارت إلى موافقة الصومال ثم ليبيا على توطين أهالي غزة لديها. 


بل إن إحدى هذه المنصات الإعلامية قالت والعرب يستعدون لقمتهم في بغداد أن ليبيا وافقت على إستقبال مليون فلسطيني مقابل الحصول على أموال لم تفصح عمن سيدفعها وإن كانت حددت قدرها! 
وهنا يتعين على العرب أن يتنبهوا إلي أن ترامب لم يتخل بعد عن حلم الإستيلاء على أراضي قطاع غزة.. 

بل إنه مازال يحاول إغراء بعض الدول العربية لاستقبالهم وتوطينهم لديها بعد أن رفضت مصر والأردن توطينهم لديها، بل إن مصر قدمت خطة لإعادة تعمير القطاع بدون الحاجة لتهجير أهله وفي وجودهم، وهى الخطة التى لاقت تأييدا عربيا وإسلاميا وأوروبيا وقالت أمريكا أنها سوف تدرسها!  كما يجب أن يتنبه العرب أيضا إلى أن بعض الدول العربية قد يغويها الأمريكان وينجحون في إغراءها بتوطين أهل غزة لديها.. 

 

نعم إن توطين أهل غزة في ليبيا قد ينهار بعد ما شهدته ليبيا مؤخرا من أحداث أطاحت بمن تم إغراءهم بتوطين أهل غزة فيها.. ولكن عدم تخلى ترامب عن حلم الاستيلاء على أرض غزة يدفعنا إلى أن نكون يقظين لإفساد مؤامراته في هذا الصدد، حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية ويتم القضاء على حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة علي أراضي غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية.

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الفلسطينيين الرئيس الأمريكى أهالي غزة تعمير القطاع طرد الفلسطينيين قطاع غزة توطين أهل غزة في ليبيا فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

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