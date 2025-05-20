طريقة عمل القراقيش بالملبن بخطوات بسيطة

طريقة عمل القراقيش بالملبن، القراقيش من المخبوزات المصرية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة، حيث تقدم منذ زمن بعيد ولها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل القراقيش بالملبن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، حيث تقدم كوجبة خفيفة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل القراقيش بالملبن.

مكونات عمل القراقيش بالملبن:-

4 أكواب دقيق (منخول)

نصف كوب سمن بلدي (سايح)

ربع كوب زيت نباتي

ملعقة كبيرة سمسم محمص

ملعقة صغيرة ينسون (اختياري)

1 ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

كوب ماء دافئ (للعجن، حسب الحاجة)

ملبن (مقطع أصابع صغيرة)

رشة فانيليا أو رشة قرفة (اختياري)

طريقة عمل القراقيش بالملبن:-

في وعاء عميق، يخلط الدقيق مع السمسم، اليانسون، السكر، والملح.

يضاف السمن والزيت، ويتم "بس" الدقيق بالأصابع حتى يتشرب الدهون ويصبح مثل فتات الخبز.

تضاف الخميرة ويُقلب الخليط.

يضاف الماء تدريجيا مع العجن حتى تتكون عجينة لينة وناعمة، لا تلتصق باليد.

تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

يقطع جزء من العجينة ويفرد على شكل مستطيل.

توضع قطعة من الملبن في منتصف العجينة (يمكنك دهن الملبن بقليل من الزيت ليسهل لفه).

تلف العجينة على شكل رول ويغلق الطرف جيدا.

يقطع الرول إلى أصابع متساوية (حوالي 5 سم طولا).

ترص القراقيش في صينية خبز مدهونة أو مبطنة بورق زبدة.

تترك القراقيش لترتاح لمدة 10 دقائق.

ثم تخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تكتسب لون ذهبي.

تترك لتبرد تماما، ثم تحفظ في علبة محكمة الغلق.

يمكنك رش القليل من السكر البودرة على الوجه قبل التقديم.

القراقيش بالملبن تناسب الإفطار مع الشاي أو القهوة، وتعد وجبة خفيفة ولذيذة للأطفال أيضًا.

طريقة عمل القراقيش بالملبن

ولعمل القرص الطرية

مكونات عمل القرص الطرية:

4 أكواب دقيق (منخول)

نصف كوب سمن بلدي أو زبدة مذابة

نصف كوب زيت

كوب حليب دافئ (أو حسب الحاجة)

3 ملاعق كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة فانيليا (اختياري)

سمسم (اختياري للوجه)

بيضة + ملعقة حليب لدهن الوجه

للحشوة (اختياري):

عجوة (تمر) مع قليل من السمن ورشة قرفة

طريقة عمل القرص الطرية:

لتخمير الخميرة، في كوب، نضع الخميرة مع ملعقة صغيرة من السكر وقليل من الحليب الدافئ، ونتركها 10 دقائق حتى تتفاعل.

في وعاء كبير، نضع الدقيق، البيكنج بودر، السكر، الملح، ونخلطهم جيدًا.

نضيف السمن والزيت، ونفرك المزيج بالأصابع حتى يتشرب الدقيق الدهون ويصبح مثل الرمل.

نضيف خليط الخميرة والفانيليا، ثم نبدأ بإضافة الحليب الدافئ تدريجيًا حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتضاعف في الحجم.

نقسم العجينة إلى كرات متساوية.

نفرد كل كرة ونضع الحشوة بداخلها (إذا رغبت)، ثم نغلقها ونضغط عليها قليلًا لتأخذ شكل القرص.

نضع الأقراص في صينية مدهونة أو على ورق زبدة.

ندهن الوجه بخليط البيض والحليب، ويمكن رش القليل من السمسم.

نخبز في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180-200 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تأخذ لون ذهبي.

تترك لتبرد قليلا ثم تقدم مع الشاي أو الحليب.

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