طريقة عمل القراقيش بالعجوة فى خطوات بسيطة

طريقة عمل القراقيش بالعجوة، القراقيش بالعجوة من أنواع المخبوزات المصرية الشهيرة التى تقدم منذ زمن بعيد، وهى وجبة أفراد الأسرة الخفيفة على الإفطار بجانب كوب الشاى ولها مذاق مميز.

وطريقة عمل القراقيش بالعجوة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة واستخدامها كوجبة خفيفة ومضمونة بعيدا عن الأكلات المصنعة الضارة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل القراقيش بالعجوة.

مكونات عمل القراقيش بالعجوة:-

4 أكواب دقيق أبيض

نصف كوب سمن بلدي أو زبدة

نصف كوب زيت

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

ماء دافئ للعجن (حوالي كوب حسب الحاجة)

للعجوة نصف كيلو تمر مع ملعقة سمن + رشة قرفة (اختياري)

طريقة عمل القراقيش بالعجوة:-

يوضع التمر مع ملعقة سمن على النار ويقلب حتى يلين، ويمكن إضافة رشة قرفة حسب الرغبة، ويترك ليبرد.

في وعاء كبير، يخلط الدقيق مع رشة الملح.

يسخن السمن والزيت على النار حتى يقدح، ثم يضاف مباشرة على الدقيق ويفرك جيدا حتى يتشرب الدقيق الدهون.

تذوب الخميرة في القليل من الماء الدافئ مع السكر وتترك لتتفاعل.

تضاف الخميرة إلى الدقيق، ويضاف الماء تدريجيا حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

تترك العجينة لتختمر حوالي ساعة.

تفرد العجينة على شكل مستطيل كبير، وتفرد العجوة على الوجه.

يلف المستطيل على شكل رول (أسطوانة).

يقطع الرول إلى قطع متساوية بدون تشكيل إضافي.

ترص القطع في صينية خبز مدهونة أو مبطنة بورق زبدة.

تترك 15 دقيقة لتختمر مرة ثانية.

تخبز في فرن ساخن على 180 درجة مئوية حتى تحمر من الأسفل والأعلى (حوالي 20-25 دقيقة).

يمكن دهن الوجه بالبيض والحليب لإعطاء لمعة جميلة.

تحفظ القراقيش في علبة محكمة للحفاظ على القرمشة.

طريقة عمل القراقيش بالعجوة

ولعمل القراقيش السادة

مكونات عمل القراقيش السادة:-

4 أكواب دقيق

كوب سمن (أو زبدة)

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

نصف كوب ماء دافئ

رشة ملح

نصف كوب زيت نباتي

ملعقة صغيرة يانسون (اختياري)

سمسم للزينة (اختياري)

طريقة عمل القراقيش السادة:-

في كوب صغير، أذيبى الخميرة الفورية مع السكر في الماء الدافئ.

اتركيها جانبا لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل وتصبح رغوية.

في وعاء كبير، ضعي الدقيق ورشة الملح واليانسون (إذا كنت تستخدمه).

أضيفي السمن (أو الزبدة) والزيت وافركي الخليط بأطراف الأصابع حتى يتجانس السمن مع الدقيق ويصبح الخليط شبيها بالرمل.

أضيفي خليط الخميرة إلى الدقيق وابدئي بالعجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.

يمكنك إضافة المزيد من الماء إذا لزم الأمر.

غطي العجينة بقطعة قماش واتركيها في مكان دافئ لترتاح لمدة ساعة على الأقل حتى تتخمر وتزيد في الحجم.

بعد أن ترتاح العجينة، قومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة وشكليها إلى أشكال مستطيلة أو طويلة حسب الرغبة.

يمكنك أيضا تزيينها بالسمسم.

نرص القراقيش فى ثوانى مدهونة زبد، ثم ندهن الوجه بالبيض المخفوق.

ثم ندخلها الفرن حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجهات.

ثم نخرجها من الفرن ونتركها تبرد.

قدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.

يمكن تخزين القراقيش في وعاء محكم الغلق لعدة أيام، وستظل محتفظة بقوامها المقرمش ونكهتها اللذيذة.

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