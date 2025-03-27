طريقة عمل القراقيش بأقل التكاليف والنتيجة مضمونة

طريقة عمل القراقيش، من الطرق التي تبحث عنها الكثير من ستات البيوت، مع قدوم عيد الفطر، فهي أحد أهم المعجنات التي تحرص ستات البيوت على أن تكون موجودة في قائمة الكحك والبسكويت للاحتفال بعيد الفطر.

وعلى الرغم من أن القراقيش من المعجنات التي نتوارثها جيلا بعد جيل من الجدات، لكن هناك الكثير من ستات البيوت والزوجات حديثي الزواج لا يجدن طريقة عمل القراقيش، ويبحثن عنها لتجربة عملها بأنفسهم، احتفالا بعيد الفطر.

والقراقيش من المعجنات التي تحمل لدى الجميع ذكريات الاحتفال بعيد الفطر مع العائلة، عندما كان بيت العائلة يضم كل الأبناء بزوجاتهم وأطفالهم، وكانت الجدة تصنع القراقيش الناعمة بكميات كبيرة وتقسمها على أبنائها وأبنائهم، ذلك الطعم المميز لقراقيش أيام زمان، تبحث عنه الكثير من ستات البيوت الآن.

طريقة عمل القراقيش الناعمة

القراقيش بتاعة زمان

ولكل ست بيت تبحث عن سر طريقة عمل القراقيش الناعمة بتاعة زمان، تقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل القراقيش الناعمة بتاعة زمان، بالمقادير الخطوات في السطور التالية، حتى يمكنك صنعها بنفسك، والنتيجة مضمونة.

مقادير عمل القراقيش

6 أكواب دقيق

2كوب سمن

كوب حليب

2 ملعقة كبيرة خميرة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة سمسم

خطوات عمل القراقيش

يقدح السمن، ويوضع على الدقيق و"يبس" جيدا، ثم يضاف الحليب والخميرة والسكر والملح والسمسم.

تعجن المكونات جيدا، حتى نحصل على عجينة متجانسة.

يغطى العجين، ويترك 10 دقائق، حتى يرتاح.

تقطع العجينة إلى كرات وتشكل أقراص، وتوضع على الصاج او الصينية وتترك لتختمر حوالى ساعة.

بعد ذلك تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25:30 دقيقة.

طريقة عمل القراقيش الناعمة بوصفة الشيف نورا

القراقيش بالمقادير

وتقدم الشيف نورا سيد خبيرة الطهي، طريقة عمل القراقيش بالعجوة، بوصفة مختلفة، وبنفس الطعم بتاع زمان، ونتيجتها مبهرة.

مقادير عمل كيلو قراقيش

كيلو دقيق

1.5 كوب زيت دافئ

معلقة صغيرة ملح

2 معلقة كبيرة خميرة فورية

3 معلقة كبيرة سمسم

سمسم للتزيين

نصف كوب سكر

ماء دافئ للعجن

خطوات عمل كيلو قراقيش

ننخل الدقيق ونضع عليه السمسم والملح، نصنع حفرة في منتصف الدقيق، ونضع فيها الزيت.

اعجني الدقيق مع الزيت، حتى يتشربه الدقيق، ويصبح كله لونا واحدا.

- جهزي الخميرة: معلقة سكر وكوب ماء دافيء وامزجيهم جيدا، واتركيهم حتى يتضاعف حجمها.

- بعد أن تتضاعف الخميرة ضيفيها علي خليط الدقيق، وأضيفي الماء تدريجيا، حتى يتجانس العجين، ثم أضيفي السكر.

اعجني الخليط، مع الاستمرار في إضافة القليل من الماء، إن احتاج العجين، واستمري في العجن لمدة تقريبا 10 دقائق إن كان بيديك، وبالعجانة تقريبا 5 دقائق.

- نترك العجينة بمكان دافئ تتضاعف حجمها

افردي العجينة بالنشابة، حتى تصبح في شكل مستطيل متوسط السمك

قطعي العجينة على شكل شرائط طويلة، وضعي العجوة بطول العجينة

لفي العجينة بالطول، ثم ادهني الوجه بالبيض وضعي السمسم

قطعي العجينة لمربعات صغيرة

ضعيها في الفرن حتى تمام النضج، أو حتى يحمر الوجه

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