قطع الإنترنت والهواتف عن إسبانيا بسبب عطل مفاجئ بشبكة الاتصالات

تعطل الإنترنت في إسبانيا، شهدت إسبانيا، صباح الثلاثاء، انقطاعًا واسعًا في خدمات الهاتف والإنترنت، أسفر عن تعطل كل شبكات الهواتف، بما في ذلك خدمات الطوارئ، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من تعرض إسبانيا لانقطاع شامل في التيار الكهربائي.

انقطاع الإنترنت والتليفونات عن إسبانيا

وحدث الانقطاع المفاجئ في شبكة الهواتف والإنترنت في إسبانيا، والذي أدى لتوقف خدمات الهاتف الثابت والإنترنت، نتيجة عطل فني ضرب شبكة شركة "تيليفونيكا" المشغل الرئيسي لمعظم شبكات الهاتف في إسبانيا.

عطل يصيب الإنترنت والتليفونات في إسبانيا، فيتو

وأكدت صحيفة "أل باييس" الإسبانية، أن العطل نجم عن أعمال تحديث في الشبكة، ولم يؤثر على خدمات الاتصال اليومية فقط، بل امتد ليشمل خدمات الطوارئ الحيوية في إسبانيا "112" في عدة مناطق، بما في ذلك أراجون، والأندلس، وإكستريمادورا، ونافارا، وإقليم الباسك، ومجتمع فالنسيا.

وتعتبر شركة "تيليفونيكا" هي شركة متعددة الجنسيات، وهي ثاني أكبر شركة اتصالات في إسبانيا، وتدير عمليات الاتصالات في 18 دولة، وبذلك تُعد واحدة من أكبر مشغلي الهواتف وشبكات المحمول في العالم.

عطل مفاجئ في شبكة شركة تيلفونيكا

وقالت شركة "تيليفونيكا"، في توضيحها لأسباب العطل: "إن العطل نجم عن أعمال تحديث للشبكة"، لكنها أعلنت أنه بحلول الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، عن استعادة كاملة لخدمات الاتصال الخاصة بالطوارئ، لكنها أشارت إلى وجود "بعض المشاكل المستمرة" في الاتصالات الثابتة للشركات.

تعطل الإنترنت في إسبانيا، فيتو

كما صرح المتحدث باسم الشركة قائلًا: "لقد قمنا بتحديثات للشبكة أثرت على خدمات محددة في بعض الشركات. نحن نعمل على حل هذه المشكلة".

يذكر أن الشركة قامت بأعمال برمجة في الساعة 3 فجر اليوم، وبعدها بدأت تظهر مشاكل في المكالمات الصادرة، دون أن تؤثر في البداية على المكالمات الواردة للمشتركين الأفراد، الذين تأثروا لاحقًا في ساعات الصباح الأولى، وذلك حسبما أفادت "إل باييس" نقلًا عن وزارة الرئاسة الأندلسية.

حل عطل الإنترنت والهواتف تدريجيًا

وأكدت أنه تم حل العطل تدريجيًا على مدار الصباح، حيث استعيدت خدمات الطوارئ في العديد من المناطق المتضررة، بما في ذلك فالنسيا والأندلس ونافارا، قبل الساعة 10 صباحًا بقليل.

وذكر موقع "داونديتيتكتور"، المتخصص في رصد مشاكل الخدمات، أن المشكلات بدأت بعد الساعة 2 صباحًا، وكان التأثير الأكبر على خدمة الإنترنت الثابت، حيث بلغت نسبة الانقطاعات المبلغ عنها 72%.

كما أشارت 18% من التقارير إلى انقطاع الإشارة، بينما أبلغ 10% عن عطل كلي في الخدمة.

وأشارت وزارة التحول الرقمي والوظيفة العامة بأنها "تتابع الوضع وتطلب معلومات دقيقة وجداول زمنية للحل” من شركة تيليفونيكا".

ولمواجهة هذا عطل، قامت خدمات الطوارئ في مختلف المناطق المتأثرة بتفعيل قنوات اتصال هاتفية بديلة لضمان استمرارية الاستجابة.

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