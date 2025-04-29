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خارج الحدود

ازدحام في محطات القطار بإسبانيا بعد عودة الكهرباء

إسبانيا، فيتو
إسبانيا، فيتو

قالت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، قبل قليل: إن محطات القطار بإسبانيا شهدت ازدحاما بعد عودة الكهرباء.

عودة التيار بنسبة تزيد على 99% في جميع أنحاء إسبانيا 

الجدير بالذكر بأن الشركة المشغلة للكهرباء في إسبانيا، أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، عودة التيار بنسبة تزيد على 99% في جميع أنحاء البلاد، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية في نبأ عاجل.

انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال

وكانت إسبانيا والبرتغال قد شهدت أمس انقطاعًا كهربائيًا واسع النطاق أدى إلى شلل في البنية التحتية الحيوية، مما أثر على ملايين السكان وتسبب في اضطرابات كبيرة في وسائل النقل والاتصالات والخدمات العامة وتعطل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت وتوقف القطارات.

انقطعت الكهرباء عن أنحاء واسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية

وقبل وقت سابق أعلنت  الشركة (آر إي إي) المشغلة لـ  شبكة الكهرباء في إسبانيا، صباح اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من إعادة التيار الكهربائي  إلى ما يقرب من 90 في المئة من أراضي البرّ الرئيسي للبلاد بعدما انقطعت الكهرباء عن أنحاء واسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية.

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