الخميس 15 مايو 2025
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خارج الحدود

رئيس وزراء إسبانيا يثير غضب عصابة إسرائيل، تفاصيل استدعاء سفير مدريد

رئيس الوزراء الإسباني
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قررت استدعاء سفير إسبانيا، للتنديد بتصريحات رئيس الوزراء الإسباني ضد تل أبيب.

 

الخارجية الإسرائيلية تستدعى السفير الإسباني

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت استدعاء سفير إسبانيا، فى تل أبيب، بعد أن وصف رئيس الوزراء الإسباني إسرائيل بأنها دولة إبادة جماعية.

 

وقالت هآرتس، إن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وصف الاحتلال الإسرائيلي، في جلسة برلمانية بأنها "دولة إبادة جماعية"، مؤكدًا أن بلاده لا تربطها أي علاقات تجارية مع إسرائيل.

 

استدعاء سفير إسبانيا في الاحتلال الإسرائيلي

واستطردت الصحيفة العبرية، أنه ردًّا على ذلك، قالت الخارجية الإسرائيلية، إنها سوف تستدعي السفير الإسباني لتقديم احتجاج.

وفى مارس الماضى، أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن ترحيب بلاده بالخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى توافق بلاده الكامل مع الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، كما اتفق حينها خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية تنفيذ حل الدولتين كضمان وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب الشرق الأوسط.
 

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