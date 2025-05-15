انفجار ضخم بمستودع كيميائي في إسبانيا و80 ألف شخص مهددون بالأدخنة السامة (فيديو)

أجبر حريق ضخم اندلع إثر انفجار في مستودع للمواد الكيميائية بمنطقة "لا ريد" الصناعية قرب مدينة إشبيلية جنوب إسبانيا، نحو 80 ألف شخص على البقاء في منازلهم بسبب الأدخنة السامة.

MASSIVE fire at chemical warehouse near Seville, Spain



Locals told to close windows as choking smoke fills sky



Unclear if any hazardous chemicals are burning pic.twitter.com/RpadsC1001 — RT (@RT_com) May 14, 2025

منشأة لتخزين وتوزيع المواد الكيميائية

وأفادت السلطات الإسباني بأن الحريق، الذي وصف بأنه "مقلق"، ناجم عن انفجار في منشأة لتخزين وتوزيع المواد الكيميائية، مما أثار مخاوف من حدوث حالات تسمم نتيجة استنشاق الأبخرة المتصاعدة. وأكدت التقارير إصابة شخص واحد تم نقله إلى المستشفى مصابا بحروق.

وقالت خدمة الطوارئ في إقليم الأندلس إنها تلقت أولى البلاغات عند الساعة 1:20 ظهر يوم الأربعاء من الشركة المشغلة للمنشأة، والتي أبلغت عن وقوع انفجار. وكإجراء احترازي، قامت الشركة بإجلاء جميع العاملين لديها، فيما لم يؤكد بعد ما إذا كانت هناك إصابات أخرى.

وأوضحت السلطات أن طبيعة المواد المحترقة وحجم الحريق يثيران القلق، مشيرة إلى أن سحابة الدخان الكثيفة الناتجة عن الحريق كانت مرئية من بلديات تبعد أكثر من 80 كيلومترا عن موقع الحادث.

💨Sale humo de las alcantarillas en el Polígono la Red de @aytoguadaira tras el gran incendio declarado en una planta química. #explosiones #columnadehumo #incendio

🔥El fuego no se extinguirá del todo hasta mañana debido a su magnitud. pic.twitter.com/yKnhNjFLB4 — COPE Andalucía (@COPEAndalucia) May 14, 2025

إغلاق الأبواب والنوافذ للحيلولة دون تسرب الدخان

وأرسلت الحماية المدنية تحذيرات إلى جميع الهواتف المحمولة في بلدية ألكالا دي غوادايرا عبر نظام (Es-Alert)، داعية السكان إلى عدم مغادرة منازلهم. كما نصحتهم بإغلاق الأبواب والنوافذ للحيلولة دون تسرب الدخان، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات للوقاية.

وأعلنت حكومة إقليم الأندلس حالة الطوارئ من المستوى الأول، في وقت تم فيه استدعاء فرق الإطفاء من سبع محطات مختلفة في المقاطعة، من بينها بلدات ألكالا دي غوادايرا، أوتريرا، أراال، لا رينكونادا، مايرينا ديل ألكور، وسانلوكار لا مايور، للمشاركة في جهود السيطرة على الحريق.

السيطرة على النيران ومنع انتشارها

تجدر الإشارة إلى أن الشركة التي تدير المنشأة تعمل في مجال توزيع وتسويق المواد الكيميائية منذ عام 1985، وتبلغ المساحة الإجمالية لمرافقها نحو 11 ألف متر مربع، منها 4,500 متر مغطاة، كما تحتوي على خزانات سعة 1,000 متر مكعب للسوائل السائبة، بالإضافة إلى قدرة استيعابية تفوق 5,000 منصة تحميل.

وحتى الآن، لم تؤكد السلطات نوع المادة التي تسببت في الحريق، بينما تتواصل الجهود للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى مناطق مجاورة.

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