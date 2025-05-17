السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد كرة السلة يعاقب الزمالك بسبب جماهيره

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

كرة السلة، أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، عقوبات مباراة الأهلي والزمالك، في ثاني مواجهات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة 2024/2025.

وأكد تقرير حكم المباراة، أن جمهور نادي الزمالك قام بالسباب الجماعي أثناء مباراة الأهلي، وخروجهم عن الروح الرياضية خلال أحداث المباراة.

وقرر الاتحاد المصري للسلة، تغريم نادي الزمالك، بـ20 ألف جنيه، مع تغليظ العقوبة وتوقيع عقوبات رادعة في حالة تكرار مثل هذه الأحداث.

يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، مواجهة قوية اليوم السبت، أمام الزمالك في الجولة الثالثة من سلسلة مباريات الدور قبل النهائي لدوري السوبر للموسم الحالي 2024/2025

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الأهلي في الجولة الأولى من قبل نهائي دوري السوبر لكرة السلة، قبل أن يعادل الأهلي النتيجة بالفوز في المواجهة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة الزمالك الأهلي اتحاد كرة السلة دوري السوبر

مواد متعلقة

كرة السلة، موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري سوبر السلة

كرة السلة، الاتحاد يواجه سبورتنج في ثالث جولات قبل نهائي دوري السوبر

كرة السلة، الأهلي يواجه الزمالك الليلة في ثالث جولات قبل نهائي دوري السوبر

كرة السلة، موعد مباراة الأهلي وسبورتنج في نهائي دوري السيدات

الأكثر قراءة

تقارير تكشف سبب مغادرة أمير قطر المفاجئة للقمة العربية قبل إلقاء كلمته

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025

عاصفة ترابية تضرب البلاد بالتزامن مع انكسار الموجة الحارة

سابقة صادمة عن فريد الملالي مهاجم الزمالك المحتمل

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

حبس متهم أعاد نشر مقطع مصور من شأنه تكدير السلم والأمن العام

إمساك أردوغان بأصبع ماكرون يثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر الحركة الغريبة (فيديو)

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كوبرا خلال شهر مايو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

داعية يوضح الحكم الشرعي في الهبة لأحد الورثة دون الآخر

دليل كامل، شروط وأحكام خاصة بالمرأة في الحج والعمرة

تفسير حلم لعب الكرة في المنام وعلاقته بالصراعات والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية