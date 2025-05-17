اتحاد كرة السلة يعاقب الزمالك بسبب جماهيره

كرة السلة، أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، عقوبات مباراة الأهلي والزمالك، في ثاني مواجهات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة 2024/2025.

وأكد تقرير حكم المباراة، أن جمهور نادي الزمالك قام بالسباب الجماعي أثناء مباراة الأهلي، وخروجهم عن الروح الرياضية خلال أحداث المباراة.

وقرر الاتحاد المصري للسلة، تغريم نادي الزمالك، بـ20 ألف جنيه، مع تغليظ العقوبة وتوقيع عقوبات رادعة في حالة تكرار مثل هذه الأحداث.

يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، مواجهة قوية اليوم السبت، أمام الزمالك في الجولة الثالثة من سلسلة مباريات الدور قبل النهائي لدوري السوبر للموسم الحالي 2024/2025

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الأهلي في الجولة الأولى من قبل نهائي دوري السوبر لكرة السلة، قبل أن يعادل الأهلي النتيجة بالفوز في المواجهة الثانية.

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