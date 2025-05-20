الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ركبوا كاميرات بالقرب من منزله، الاشتباه بتجسس اثنين على وزير جيش الاحتلال لصالح إيران

وزير الحرب الإسرائيلي،
وزير الحرب الإسرائيلي، فيتو

 أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن الاشتباه بتجسس إسرائيليين اثنين من حيفا بتوجيه من إيران على وزير الحرب الإسرائيلي وتركيب كاميرات بالقرب من منزله.

سقوط  73 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة 

 وعلى جانب آخر أعلنت وزارة الصحة  الفلسطينية، أن قطاع غزة، شهد اليوم سقوط  73 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأفادت مواقع إخبارية بسقوط 3 شهداء في قصف مسيرة تتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة المنارة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويواصل  جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على طول الشريط الحدودي الممتد من بيت لاهيا شمالًا وحتى محور موراج جنوبًا، باستخدام المدفعية الثقيلة والزوارق الحربية، وفق ما أفاد مراسل "العربية".

تصعيد عسكري عنيف شمل غارات جوية وعمليات برية

وأسفر القصف الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم الثلاثاء، عن سقوط 45 شهيدا على الأقل بأقل من ساعتين في مدينة غزة وشمال ووسط القطاع، في تصعيد عسكري عنيف شمل غارات جوية وعمليات برية واسعة النطاق.

وتركزت الضربات على مناطق مأهولة بالسكان، حيث استهدفت منازل في دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى سقوط أكثر من 15 شهيدا هناك، إلى جانب شهداء آخرين في مناطق الصفطاوي والزرقا والشجاعية وتل الزعتر شمال غزة، وبيت لاهيا وجباليا.

 

استمرار صعوبة وصول طواقم الإسعاف بسبب شدة القصف

 وأوضحت أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، مع استمرار صعوبة وصول طواقم الإسعاف بسبب شدة القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

وامتدت العمليات العسكرية لتشمل استهداف خيام للنازحين ومحيط مستشفيات، في ظل حصار خانق على بعض المرافق الصحية، خاصة المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع الذي يتعرض لحصار وقصف متكرر.

وتأتي هذه التطورات ضمن تصعيد غير مسبوق منذ أسابيع، حيث بلغ إجمالي عدد القتلى منذ فجر الاثنين 126، في مختلف أنحاء القطاع وفق آخر الإحصاءات.

وكثف جيش الإحتلال الإسرائيلي هجماته في اليومين الأخيرين في غزة، ضمن عملية "عربات جدعون"، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن سماح محدود لدخول مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد انقطاع دام قرابة شهرين ونصف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الصحة الفلسطينية غزة وزير الحرب الإسرائيلي غارات إسرائيلية على قطاع غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي إيران

مواد متعلقة

إيران: الإعلان قريبا عن موعد جولة المفاوضات مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأمريكي: قلقون من اقتراب امتلاك إيران سلاحا نوويا

ترامب يلمح إلى قرب إبرام اتفاق مع إيران ويعيد نشر فيديو لشخصية مقربة من خامنئي

ترامب من داخل قاعدة العديد بقطر: سنحمي الشرق الأوسط ونقترب من إبرام اتفاق مع إيران
ads

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يقدم تقريرا طبيا يقلب موازين قضية السرقة

حذر من حدث جسيم في الفترة المقبلة، رسالة غامضة لـ توفيق عكاشة تثير المخاوف

3 متهمين جدد في قضية سرقة منزل نوال الدجوي

محامي الأحفاد: لم نسرق ونملك أدلة على احتجاز نوال الدجوي والتصرف في أموالها

مقربة للعائلة تكشف أسرارا جديدة في قضية سرقة شقة نوال الدجوي

أين وصل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم؟

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة

دينزل واشنطن يتشاجر مع أحد المصورين في مهرجان كان (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الشعير الرفيع يسجل 17700 جنيه اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء 20-5-2025

أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20- 5- 2025

بعد التراجع الكبير، تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى يحذر من وقيعة بين مصر والسعودية بسبب “السوشيال ميديا” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذ الحصري ومصطفى إسماعيل، 37 عاما على وفاة عامر عثمان شيخ المقارئ المصرية

الأوقاف تعقد 115 ندوة علمية كبرى بمناسبة موسم الحج

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والصحة والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية