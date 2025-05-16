وزير الخارجية الأمريكي: قلقون من اقتراب امتلاك إيران سلاحا نوويا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب، جعل التوصل إلى اتفاق مع إيران أولوية قصوى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق البالغ إزاء اقتراب طهران الشديد من امتلاك سلاح نووي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: “إنه الوقت الحاسم للولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران نظرا لمستويات تخصيب اليورانيوم لديها، مشيرا إلى أن أمريكا تأمل أن تتراجع إيران عن امتلاك السلاح النووي سلميا ومن خلال عملية التفاوض”.

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسطنبول للمشاركة في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى مدينة إسطنبول، اليوم، قبيل انطلاق جولة جديدة من المباحثات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا، في ظل تصاعد التوترات واستمرار العمليات العسكرية.

مباحثات روسيا وأوكرانيا

وفي سياق متصل، أفادت وكالة رويترز بأن المدينة التركية تستضيف اليوم اجتماعين منفصلين؛ الأول ثلاثي يجمع ممثلين عن أنقرة وواشنطن وكييف، والثاني يجمع بين تركيا وروسيا وأوكرانيا، ضمن جهود الوساطة لإنهاء الصراع المستمر منذ أشهر.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها بادرت إلى إعداد منصة للتفاوض في إسطنبول، مؤكدة أنها “فعلت كل ما في وسعها لتنظيم هذه المباحثات”، لكنها أعربت في الوقت ذاته عن تشككها في جدية الجانب الأوكراني، ووصفت كييف بأنها “خصم متقلب” لا يمكن التنبؤ بسلوكه.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية وسط مساعٍ دولية مكثفة لتهدئة الأوضاع بين موسكو وكييف، بينما تواصل أنقرة لعب دور الوسيط في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.