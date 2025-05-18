إيران: الإعلان قريبا عن موعد جولة المفاوضات مع الولايات المتحدة

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، على هامش منتدى طهران للحوار الذي عقد اليوم الأحد في العاصمة الإيرانية.

وأوضح عراقجي عقب اللقاء أنه تم تحديد الزمان والمكان للجولة القادمة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، وسيُعلن عنها قريبًا، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

كرر التأكيد على أن بلاده لم تتلق أي رسالة مكتوبة أو عرضًا من الجانب الأمريكي.

من جهته، أبدى وزير الخارجية العماني خلال كلمة ألقاها في المنتدى، تفاؤله بجدية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيق السلام بالمنطقة.

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب، جعل التوصل إلى اتفاق مع إيران أولوية قصوى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق البالغ إزاء اقتراب طهران الشديد من امتلاك سلاح نووي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: “إنه الوقت الحاسم للولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران نظرا لمستويات تخصيب اليورانيوم لديها، مشيرا إلى أن أمريكا تأمل أن تتراجع إيران عن امتلاك السلاح النووي سلميا ومن خلال عملية التفاوض”.

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