الثلاثاء 20 مايو 2025
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محافظات

تحرير 107 مخالفات تموينية للمحال والمخابز المخالفة بالإسماعيلية

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، عدة حملات بنطاق المحافظة، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.  

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نتائج الحملات التموينية 

 وقالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن الحملات أسفرت عن ضبط عدد 700 زجاجة مياه غازية ومخبوزات منتهية الصلاحية، كما تم ضبط أحد المخابز لحيازته دقيق من مطحن مخالف للمطحن المربوط عليه بكمية قدرها طن ونصف.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

في مجال الرقابة على المخابز 

 تم تحرير 9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 12 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 9 محاضر لعدم وجود لوحة مواعيد التشغيل، 5 محاضر توقف بدون إذن، 3 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

مجال الرقابة على الأسواق 

كما تم تحرير 22 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و16 محضرا لعدم حمل شهادة صحية،  محضر لعدم استخدام لافته باللغة العربية على واجهة المحل، 6 محاضر عدم الإعلان عن المخازن، محضر عدم إحضار إخطار الثلاجة. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

 وتم تحرير محضر لحوم بلدية مكشوفة، محضر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي، و7 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، وفي مجال المستودعات: تم تحرير محضرين تفريغ حمولة السيارة خارج نطاق المستودع، ومحضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز.
 

ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه. 

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