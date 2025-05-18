أشرف صبحي يبحث مع رئيس اتحاد كرة اليد آخر استعدادات استضافة بطولة العالم للشباب

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد، للإطلاع علي آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم مواليد 2006 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 حتى 17 أغسطس المقبل بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم.

تناول اللقاء التعرف علي آخر الاستعدادات الخاصة بالتجهيز للبطولة، وطالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن تكون البطولة وتنظيمها علي أعلي مستوي.

ويتواجد الـمنتخب المصري ضمن المجموعة السابعة بجانب كلا من اليابان وكوريا والبحرين.

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للميني فوتبول

فيما استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد الدوسري رئيس الاتحاد الدولي للميني فوتبول (IMF)، بحضور أحمد سمير نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري.

رحب وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد الدولي للميني فوتبول، مشيدًا بالجهود التي يبذلها الاتحاد الدولي في تطوير كرة القدم المصغرة على المستوى الدولي.

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للميني فوتبول

أضاف أشرف صبحي أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الدولي لتطوير هذه الرياضة ودعم انتشارها بمصر خلال الفترات المقبلة.

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للميني فوتبول، فيتو

فيما عبر الدكتور محمد الدوسري عن سعادته بزيارة مصر مثنيًا على جهود وزارة الشباب والرياضة بمصر برئاسة الدكتور أشرف صبحي وحرصها في دعم مختلف الرياضات، مؤكدًا حرص الاتحاد الدولي على تعزيز العلاقات الرياضية مع مصر خلال الوقت المقبل.

كما تناول اللقاء مناقشة خطط التعاون المستقبلي بين الوزارة والاتحاد الدولي للعبة والسبل الكفيلة بتطوير لعبة كرة القدم المصغرة في مصر من خلال تنظيم واستضافة العديد من البطولات المحلية والدولية.

الشباب والرياضة تنظم ورشة عمل لتعزيز الصحة النفسية

فيما نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان “الصحة النفسية والرفاه الاجتماعي للشباب”، استهدفت عدد من طلاب وطالبات الجامعات، وذلك بمدينة الأقصر، ضمن خطة لتعزيز الصحة النفسية لدى الشباب.

تم تنفيذ الورشة من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي متمثلة في الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الشباب والرياضة تنظم ورشة عمل لتعزيز الصحة النفسية

تهدف الورشة إلى رفع وعي الشباب بالتحديات النفسية والاجتماعية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل الفعّال مع الضغوط الأكاديمية والاقتصادية، وبناء مناخ صحي وآمن نفسيًا في محيطهم الاجتماعي والتعليمي.

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