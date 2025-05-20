كرة اليد، مواجهات قوية اليوم في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية

كرة اليد، تنطلق اليوم الثلاثاء، مواجهات الدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس في كرة اليد، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة فريقي الأهلي والزمالك.

مواجهات الدور قبل النهائي

وتقام اليوم المواجهات التالية:

الزمالك × ريد ستار - 2 ظهرا

الترجي × وداد سمارة - 4 عصرا

منتدى درب سلطان × الجيش الملكي - 5 عصرا

الأهلي × كينشاسا - 8 مساء

وكانت منافسات دور المجموعات قد اختتمت أمس الإثنين وجاء ترتيب المجموعات كالتالي:

ترتيب المجموعة الأولى

المجموعة الأولى:

الزمالك - 8 نقاط

منتدى درب سلطان - 6 نقاط

وداد سمارة - 4 نقاط

كينشاسا - نقطتان

فاب الكاميروني - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

المجموعة الثانية:

الأهلي - 8 نقاط

الترجي - 6 نقاط

الجيش الملكي - 4 نقاط

ريد ستار - نقطتان

فانز الكاميروني - بدون نقاط

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