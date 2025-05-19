انطلاق البطولة العربية الرابعة لرواد التنس

انطلقت اليوم أولى منافسات البطولة العربية الرابعة لرواد التنس على ملاعب سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، والتي تستمر ٤ أيام حتى ٢٢ مايو الجاري بمشاركة ١٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون ١٠ دول.

وبدأت منافسات دوري المجموعات في اليوم الأول فى الثامنة صباحًا واستمرت حتى العاشرة مساء، وشملت جميع المراحل السنية المختلفة ٣٥ و٤٥ و٥٥ و٦٥ و٧٠ عامًا في مسابقات الفردي بإجمالي ٦٣ مباراة.



وشهد اليوم الأول للبطولة منافسات قوية وأداء متميز في الدور الأول حيث تألق بعض اللاعبين المشاركين فى البطولة للمرة الأولى، وتستكمل غدا مباريات الفردي بالإضافة إلى الزوجي للسيدات والرجال.

وأقيمت منافسات اليوم الأول بحضور سلمى المولهي نائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي للتنس،

وأشاد الحضور واللاعبين ورؤساء البعثات العربية بتنظيم البطولة والمجهود المبذول من اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة المهندس وليد سامي سكرتير عام الاتحاد المصري والعربي الذي أكد أن الاتحاد العربي للتنس برئاسة الشيخ أحمد الجابر العبد الله الصباح يولي لجنة الرواد أهمية كبيرة.

وشدد على أهمية بطولات الرواد التي تساهم فى التجمع العربي لرواد التنس وتجذب الأنظار إلى رياضة التنس التى تتمتع بشعبية كبيرة ويحرص ممارسوها على التواجد في البطولات في كافة المراحل السنية.

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