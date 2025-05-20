كأس عاصمة مصر، تنطلق اليوم الثلاثاء مواجهات الإياب بمسابقة ربع نهائي كأس عاصمة مصر والتي تقام اليوم وغدا الأربعاء.

وتقام مباريات دور ربع نهائي كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر" بنظام الذهاب والإياب لأول مرة في تاريخ المسابقة.

ويلتقي طلائع الجيش وصيف النسخة الماضية مع الإسماعيلي على ملعب جهاز الرياضة العسكري في الثامنة مساء غدا الثلاثاء، ويحل مودرن سبورت بطل النسخة الأولى ضيفًا على البنك الأهلي على ملعب السلام في نفس التوقيت.

ويواجه حرس الحدود ضيفه إنبي على ملعب المكس يوم الأربعاء، فيما يستضيف ملعب بتروسبورت لقاء بتروجت أمام سيراميكا كليوباترا (حامل اللقب) في نفس اليوم.

مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

طلائع الجيش مع الإسماعيلي 8 مساء - أون سبورت 1

البنك الأهلي مع مودرن سبورت 8 مساء - أون سبورت 2

حكام مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي

- يتكون طاقم حكام مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي من: محمد يوسف (حكمًا للساحة)، وعماد فرج وعلاء عبد الباسط (مساعدين)، ومحمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا)، وحسني سلطان وعمر فتحي (تقنية الفيديو).

- البنك الأهلي ضد مودرن سبورت: محمود ناصف (حكمًا للساحة)، وكيرلس نزيه ومحمد توفيق (مساعدين)، وأحمد حمدي (حكمًا رابعًا)، وأحمد جابر وأحمد حسام طه (تقنية الفيديو).

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة المصرية



سيراميكا كليوباترا 4-1 بتروجيت.

مودرن سبورت 0-2 البنك الأهلي.

الإسماعيلي 0-0 طلائع الجيش.

إنبي 2-0 حرس الحدود.

وشهدت مباريات دور مجموعات كأس الرابطة المصرية خروج فرق المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

وتقام بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر"موردن سبورت حاليا" باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا كليوباترا البطولة في المرتين التاليتين.



وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضمان 5 فرق لكل واحدة ومجموعتان تضمان 4 فرق.

وتعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في14 يونيو 2025.

وتعد بطولة كأس رابطة الأندية مؤهلة إلى بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 أندية (بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة والفريق الذي يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة).

جوائز كأس الرابطة

وتصل جوائز بطولة الرابطة لـ ٢٥ مليون جنيه، في الوقت الذي يحصل فيه أي ناد يشارك في البطولة على ٤٠٠ ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالي:

البطل 10 ملايين جنيه

الوصيف 4 ملايين

الثالث 2 مليون جنيه

الرابع 1.5 مليون جنيه

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