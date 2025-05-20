الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، يلتقي في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء فريقا طلائع الجيش والإسماعيلي على ستاد جهاز الرياضة في إطار منافسات إياب دور ربع نهائى كأس عاصمة مصر.

مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي

وتعادل الفريقين سلبيا في مباراة الذهاب.

حكام مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي



- يتكون طاقم حكام مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي من: محمد يوسف (حكمًا للساحة)، وعماد فرج وعلاء عبد الباسط (مساعدين)، ومحمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا)، وحسني سلطان وعمر فتحي (تقنية الفيديو).

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة المصرية



سيراميكا كليوباترا 4-1 بتروجيت.

مودرن سبورت 0-2 البنك الأهلي.

الإسماعيلي 0-0 طلائع الجيش.

إنبي 2-0 حرس الحدود.

وشهدت مباريات دور مجموعات كأس الرابطة المصرية خروج فرق المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

كأس عاصمة مصر، ويشهد يومي اليوم وغدا الأربعاء، مواجهات الإياب بمسابقة ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وتقام مباريات دور ربع نهائي كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر" بنظام الذهاب والإياب لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وتقام بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر"موردن سبورت حاليا" باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا كليوباترا البطولة في المرتين التاليتين.



وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضمان 5 فرق لكل واحدة ومجموعتان تضمان 4 فرق.

وتعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في14 يونيو 2025.

وتعد بطولة كأس رابطة الأندية مؤهلة إلى بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 أندية (بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة والفريق الذي يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة).

جوائز كأس الرابطة

وتصل جوائز بطولة الرابطة لـ ٢٥ مليون جنيه، في الوقت الذي يحصل فيه أي ناد يشارك في البطولة على ٤٠٠ ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالي:

البطل 10 ملايين جنيه

الوصيف 4 ملايين

الثالث 2 مليون جنيه

الرابع 1.5 مليون جنيه

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